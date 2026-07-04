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Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 4 de julio, se registró un sismo de magnitud 3.2 a las 15:44 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. 

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 102 km al sureste de Ollagüe en la región de Antofagasta, con una profundidad de 222 km

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor

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