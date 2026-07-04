Bomberos USAR regresan a Chile tras participar en misión de búsqueda y rescate en Venezuela

04 jul. 2026 - 23:05 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recibió en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile a los 45 voluntarios del equipo USAR de Bomberos de Chile, quienes regresaron al país tras participar en una misión humanitaria en Venezuela luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Los rescatistas permanecieron diez días en la zona afectada, donde colaboraron en las labores de búsqueda y rescate de personas quequedaron atrapadas entre los escombros de cientos de edificios que colapsaron producto del sismo.

A través de sus redes sociales, el subsecretario valoró el trabajo realizado por el equipo y destacó que el retorno se concretó sin inconvenientes.

"Hoy, en el Grupo 10 de la FACh, recibimos al equipo USAR de Bomberos de Chile que regresó al país tras 10 días cumpliendo su misión de apoyo en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de los terremotos del 24 de junio", señaló.

Asimismo, agregó que "su retorno se realizó sin novedades, culminando con éxito una operación que reflejó el compromiso de Chile con la ayuda humanitaria y la cooperación internacional".

Finalmente, agradeció el trabajo de los voluntarios: "Gracias por representar a Chile con profesionalismo, solidaridad y vocación de servicio. Esa es la esencia de nuestro país: estar presentes cuando otros nos necesitan".

Hoy, en el Grupo 10 de la @FACh_Chile, recibimos al equipo USAR de @BomberosdeChile que regresó al país tras 10 días cumpliendo su misión de apoyo en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de los terremotos del 24 de junio.



Su retorno se realizó sin novedades,… pic.twitter.com/SlLwEZVYyI — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) July 4, 2026

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