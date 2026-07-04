"BTS al Nacional": "Army" convoca a manifestaciones simultáneas a lo largo del país

04 jul. 2026 - 22:48 hrs.

¿Qué pasó?

Las comunidades de seguidores de BTS en Chile volverán a movilizarse este domingo con una serie de manifestaciones simultáneas en distintas ciudades del país. La convocatoria, impulsada por la alianza de fanbases "Army Chile", busca solicitar mayor transparencia respecto a las gestiones y la factibilidad de realizar el concierto de la banda surcoreana en el Estadio Nacional.

La campaña, difundida en redes sociales bajo la consigna "BTS al Nacional", apunta a visibilizar el interés de los fanáticos por concretar la presentación del grupo en el principal recinto deportivo del país y conocer los avances de las gestiones relacionadas con un eventual espectáculo.

Según informaron los organizadores, las actividades se desarrollarán de forma paralela en diversas regiones, contemplando concentraciones y marchas en ciudades como Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

En la capital, la convocatoria está programada para las 12:00 horas en Plaza Baquedano, desde donde los asistentes iniciarán una marcha hacia el Palacio de La Moneda a partir de las 12:30 horas.

En tanto, en Rancagua la concentración se realizará desde las 13:00 horas en la Plaza de Los Héroes, mientras que en Concepción el punto de encuentro será el sector de Tribunales a la misma hora. En Viña del Mar, los asistentes se reunirán en el Reloj de Flores, y en La Serena la convocatoria tendrá lugar en Plaza Buenos Aires.

Las actividades también consideran encuentros en el Parque Schneider de Copiapó, la Plaza de Armas de Talca y Temuco, la Plaza de la República de Valdivia y la Plaza de Armas de Puerto Montt, con horarios que fluctúan entre las 12:00 y las 14:00 horas.

A través de un comunicado, los coordinadores de la movilización enfatizaron que todas las actividades tendrán un carácter pacífico y llamaron a los asistentes a participar de manera ordenada.

Asimismo, señalaron que el objetivo es demostrar la magnitud de la comunidad de seguidores de BTS en Chile y reforzar la solicitud para que se transparente la situación de las gestiones relacionadas con un eventual concierto de la agrupación en el Estadio Nacional.