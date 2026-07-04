Máquinas llegan a zona devastada en La Guaira: Civiles siguen excavando para encontrar a familiares entre los escombros

04 jul. 2026 - 22:24 hrs.

¿Qué pasó?

La enviada especial de Meganoticias, María Fernanda Gaize, recorrió el conjunto residencial Caribe, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela, donde constató que decenas de vecinos continúan removiendo escombros con sus propias manos para intentar encontrar a familiares que permanecen desaparecidos.

En el lugar, la periodista mostró cómo los residentes trabajan junto a voluntarios utilizando martillos para abrir espacios entre las losas de los edificios colapsados y avanzar piso por piso en busca de sobrevivientes.

"Con una linterna iluminan y gritan para buscar signos de vida". Según pudo constatar Meganoticias en el lugar, los vecinos utilizan herramientas básicas para perforar las estructuras derrumbadas, iluminan con linternas el interior de los edificios y llaman a sus familiares con la esperanza de recibir alguna respuesta.

Sin embargo, quienes participan en las labores aseguran que ahora la principal necesidad es contar con maquinaria pesada que permita mover las enormes placas de concreto y acelerar las tareas de búsqueda.

"Llevamos varios días trabajando aquí día y noche" Uno de los vecinos, que participa en las labores de rescate de sus familiares, relató el esfuerzo que realizan desde que ocurrió la emergencia.

El dramático relato de un sobreviviente

La enviada especial también conversó con Edgar, encargado de la seguridad del edificio, quien recordó que al momento del terremoto se encontraba trabajando en la caseta de acceso mientras parte de su familia estaba dentro del conjunto residencial.

"Cuando eran las seis en punto se escuchó un temblor pequeño. De pronto se cayó todo, no dio chance de correr", recordó.

El hombre relató que su esposa, su hija, su yerno y su nieto quedaron atrapados bajo los escombros. "Salí corriendo hacia allá y el apartamento se hundió cuatro pisos", afirmó.

Pese a ello, logró escuchar la voz de su esposa desde una pequeña abertura entre los restos del edificio. "Me contestó que estaba bien... y el bebé pasó a llorar, el bebé de cuatro meses", relató.

Comienzan a llegar más maquinarias

Durante esta jornada, la periodista constató la llegada de más maquinaria pesada al sector, una ayuda que los vecinos esperaban desde hace días para agilizar las labores de búsqueda y rescate en uno de los sectores más golpeados por la tragedia.

Todo sobre Terremoto en Venezuela