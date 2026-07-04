Fiscal Nacional, Ángel Valencia, protagoniza accidente de tránsito con repartidor de aplicación

04 jul. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 4 de julio, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, protagonizó un accidente de tránsito con un motociclista de aplicación, en la intersección de las calles Condell y Rancagua.

Al momento del hecho, Valencia se desplazaba en su vehículo particular junto a su familia, según informó la Fiscalía Nacional a través de una declaración pública.

La institución señaló que las circunstancias del accidente son materia de investigación.

"La investigación del hecho quedó a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, la que, junto a personal especializado de la SIAT de Carabineros, adoptó el procedimiento correspondiente".

En ese contexto, "se practicó al Fiscal Nacional un examen de alcotest, cuyo resultado fue negativo", señaló el comunicado.

Asimismo, la Fiscalía informó que todas las personas involucradas se encuentran en buenas condiciones generales. Además, precisó que el Fiscal Nacional "prestó declaración ante Carabineros y que, conforme al protocolo vigente, se someterá a un examen de alcoholemia en el centro asistencial que determine la autoridad policial".

Por último, la entidad indicó que Valencia se encuentra monitoreando la evolución del estado de salud del motociclista lesionado.