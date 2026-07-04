"¿Quién no tiene un plato Willow?": Penco busca proteger su histórica loza con denominación de origen

04 jul. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de Penco, en la región del Biobío, dio un importante paso para resguardar parte de su patrimonio industrial tras firmar un convenio que busca obtener la denominación de origen de la histórica "Loza Penco", reconocida por el tradicional plato Willow, presente por generaciones en los hogares chilenos.

La iniciativa contempla un proceso de cerca de 10 meses y cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas por $15 millones. El objetivo es presentar los antecedentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para que se reconozca oficialmente a Penco como el lugar de origen de esta emblemática cerámica.

"En todas las casas hay un plato Willow"

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, destacó la importancia histórica y cultural de la loza para la comuna y el país.

"El plato Willow es parte del patrimonio industrial, no solamente de Penco, sino de Chile. En todas las casas hay un plato Willow", afirmó.

La autoridad explicó que el proyecto busca que "la declaración de origen para inscribirlo en Inapi sea en la comuna de Penco. Es decir, que el origen donde nace el plato Willow al mundo es en Penco y Lirquén".

Un símbolo de la historia de Penco

El tradicional diseño del plato Willow tiene su origen en Inglaterra y está inspirado en una antigua historia de amor representada por un sauce llorón, un palacio y una casa. Con el paso del tiempo, el modelo fue adoptado por la antigua fábrica Loza Penco, convirtiéndose en uno de los productos más representativos de la industria local.

Plato Willow

Actualmente, gran parte de esa historia puede conocerse en el Museo de la Loza de Penco, ubicado frente a la plaza de la comuna, donde se exhiben distintas piezas y diseños que marcaron los 126 años de funcionamiento de la histórica fábrica.

¿Qué beneficios tendría el reconocimiento?

Para el alcalde Vera, obtener la denominación de origen no solo permitirá proteger este patrimonio, sino que también impulsará el desarrollo turístico de la comuna.

"El principal beneficio es que Penco-Lirquén se convierte en la capital turística de la región del Biobío. Que se reconozca la identidad del origen del plato Willow para nosotros tiene una relación directa con la cultura, con el patrimonio de la industria de la loza, pero también con el turismo y la gastronomía", sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a valorar este símbolo de la identidad local: "El plato Willow está en cada hogar y representa la historia viva de cada familia. ¿Quién no tiene un plato Willow en su casa? ¿Quién no ha comido en un plato Willow?".