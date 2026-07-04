Subsidio Familiar Automático: ¿Quiénes lo reciben?

04 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Para apoyar a las familias del país, el Gobierno chileno otorga el Subsidio Familiar Automático, un beneficio equivalente al Subsidio Único Familiar (SUF), pero que se diferencia de este porque no requiere que la persona lo solicite.

Este beneficio adquirió carácter automático porque muchos beneficiarios no estaban cobrando el subsidio que les correspondía, ya fuera por falta de información o por complicaciones al tramitarlo.

¿Quiénes reciben el Subsidio Familiar Automático?

El depósito se hace directamente a quienes tienen derecho a recibirlo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, considerados como causantes del beneficio.

Es importante considerar que no todos los menores pueden recibir el beneficio, ya que deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser menor de 18 años.

Pertenecer a un grupo familiar que esté en el 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Actualmente, este beneficio entrega un monto de $22.601 por cada causante.

¿Cómo saber si recibo el Subsidio Familiar Automático?

Para saber si puedes recibir este beneficio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó un sitio web donde puedes consultar.

Para ello solamente debes acceder a la plataforma en el siguiente enlace (clic aquí) y luego ingresar tus datos o los del niño, niña o adolescente causante del aporte.

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