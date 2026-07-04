Se chilenizó: Alexandra Litvinova reveló cuáles son sus comidas chilenas favoritas y sorprendió con su ranking
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Alexandra Litvinova, pareja del futbolista Alexis Sánchez, compartió un particular ranking con las comidas y bebidas chilenas que ha probado durante su paso por el país, revelando cuáles conquistaron su paladar y cuáles definitivamente no volvería a pedir.
A través de un video publicado en redes sociales, la modelo rusa calificó distintos platos típicos con notas que iban desde el 2 hasta el "1.000.000 sobre 10".
¿Cuáles fueron sus comidas favoritas?
En el listado, la cazuela ocupó uno de los primeros lugares. Litvinova explicó que le encantan las sopas y aseguró que "es la mejor sopa de pollo que ha probado", convirtiéndola en una de sus preparaciones favoritas.Ir a la siguiente nota
Otra de los grandes ganadores fue el manjar, al que calificó con un "100/10". La modelo contó que era uno de sus dulces preferidos cuando era niña y que en Rusia también existe un producto similar.
Sin embargo, los mayores elogios fueron para la michelada y el asado. Sobre la primera afirmó que "Michelada is top" y la evaluó con un "1000/10". Incluso aseguró que "si tuviera la posibilidad de tomar michelada todos los días, lo haría".
Respecto al asado, no ocultó su entusiasmo: "Directo al cielo el asado, con michelada", comentó, destacando especialmente la entraña y las alitas de pollo, también con una calificación de "1000/10".
Pero si hubo un plato que se llevó el primer lugar absoluto fueron las empanadas. "Envidio a la gente que tiene la posibilidad de comerlas todos los días", dijo, otorgándoles un "1.000.000/10".
¿Qué comidas no la convencieron?
No todas las preparaciones lograron conquistar a la rusa. Las lentejas recibieron un 5/10, ya que, pese a haberles dado varias oportunidades, reconoció que todavía no logra "entenderlas".
El pastel de choclo obtuvo un 7/10. Aunque destacó que le gustó mucho la pastelera, comentó que la mezcla de ingredientes hace que el plato le resulte demasiado pesado.
En cuanto a los dulces, el Super 8 tampoco logró convencerla. La modelo señaló que no consiguió entender su sabor y lo calificó con apenas un 3/10.
Finalmente, la piscola fue la bebida peor evaluada. Litvinova la describió como "un poco intensa" y comentó que "es algo que hubiese tomado cuando era más joven", por lo que le otorgó un 2/10.
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