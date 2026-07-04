Se chilenizó: Alexandra Litvinova reveló cuáles son sus comidas chilenas favoritas y sorprendió con su ranking

04 jul. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Alexandra Litvinova, pareja del futbolista Alexis Sánchez, compartió un particular ranking con las comidas y bebidas chilenas que ha probado durante su paso por el país, revelando cuáles conquistaron su paladar y cuáles definitivamente no volvería a pedir.

A través de un video publicado en redes sociales, la modelo rusa calificó distintos platos típicos con notas que iban desde el 2 hasta el "1.000.000 sobre 10".

¿Cuáles fueron sus comidas favoritas?

En el listado, la cazuela ocupó uno de los primeros lugares. Litvinova explicó que le encantan las sopas y aseguró que "es la mejor sopa de pollo que ha probado", convirtiéndola en una de sus preparaciones favoritas.

Otra de los grandes ganadores fue el manjar, al que calificó con un "100/10". La modelo contó que era uno de sus dulces preferidos cuando era niña y que en Rusia también existe un producto similar.

Sin embargo, los mayores elogios fueron para la michelada y el asado. Sobre la primera afirmó que "Michelada is top" y la evaluó con un "1000/10". Incluso aseguró que "si tuviera la posibilidad de tomar michelada todos los días, lo haría".

Respecto al asado, no ocultó su entusiasmo: "Directo al cielo el asado, con michelada", comentó, destacando especialmente la entraña y las alitas de pollo, también con una calificación de "1000/10".

Pero si hubo un plato que se llevó el primer lugar absoluto fueron las empanadas. "Envidio a la gente que tiene la posibilidad de comerlas todos los días", dijo, otorgándoles un "1.000.000/10".

¿Qué comidas no la convencieron?

No todas las preparaciones lograron conquistar a la rusa. Las lentejas recibieron un 5/10, ya que, pese a haberles dado varias oportunidades, reconoció que todavía no logra "entenderlas".

El pastel de choclo obtuvo un 7/10. Aunque destacó que le gustó mucho la pastelera, comentó que la mezcla de ingredientes hace que el plato le resulte demasiado pesado.

En cuanto a los dulces, el Super 8 tampoco logró convencerla. La modelo señaló que no consiguió entender su sabor y lo calificó con apenas un 3/10.

Finalmente, la piscola fue la bebida peor evaluada. Litvinova la describió como "un poco intensa" y comentó que "es algo que hubiese tomado cuando era más joven", por lo que le otorgó un 2/10.