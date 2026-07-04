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Ruidosa Fest 2026 confirma su line-up: Revisa las artistas, fechas y venta de entradas

¿Qué pasó?

Tras semanas de expectativa, se confirmó el line up de una nueva edición de Ruidosa Fest 2026, el evento liderado por Francisca Valenzuela que reúne a artistas mujeres y disidencias en una jornada que busca celebrar la música, la creatividad y la comunidad.

El festival se realizará los próximos sábado 10 y domingo 11 de octubre y contará con un cartel 100% femenino, además de feria de emprendimientos, paneles de conversación, organizaciones sociales y otras actividades.

¿Quiénes se presentarán?

 
 
 
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Durante las dos jornadas se realizarán 22 conciertos, además de dos shows de stand-up, seis paneles de conversación en el Teatro La Cúpula, ferias de emprendimiento y diversas activaciones.

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Entre las artistas confirmadas destacan Tokischa, Pabllo Vittar, Ana Tijoux, Francisca Valenzuela y Cancamusa.

También dirán presente Miss Mundo Chile, quien además es la vocalista de la banda de metal Decessus, junto a Denise Rosenthal, Soulfia, Loyaltty y KUINA.

En el apartado de humor estarán Alison Mandel y Asskha Sumathra, quien se consagró en el Festival de Viña 2026.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

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Las entradas para Ruidosa Fest 2026 estarán disponibles desde el lunes 6 de julio a las 10:00 horas.
Los tickets podrán adquirirse a través de PuntoTicket, con valores que van desde $44.850 (con cargo por servicio) en la Preventa Ruidosa Pass, hasta $90.850 en la Venta General Ruidosa Pass.

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