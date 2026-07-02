Tuvo un paso por el jurado del Festival de Viña: La nueva apuesta del director de orquesta Paolo Bortolameolli

02 jul. 2026 - 09:14 hrs.

Paolo Bortolameolli es uno de los directores de orquesta chilenos más reconocidos del momento, y su paso como jurado por el Festival de Viña del Mar lo acercó a un público masivo que quizás nunca había prestado atención a la música clásica.

Ese mismo espíritu de tender puentes entre la cultura clásica y las audiencias contemporáneas es el que ahora impulsa su nuevo proyecto: SIN BATUTA, un podcast que propone conversaciones íntimas y honestas sobre la música y las emociones que es capaz de detonar.

¿De qué se trata?

Lejos de las formalidades que suelen rodear al mundo de la música clásica, este formato apuesta por un formato cercano y profundamente humano. Cada episodio funciona como un encuentro abierto donde Paolo y sus invitados exploran recuerdos, procesos creativos y reflexiones personales que tienen a la música como punto de partida y como hilo conductor de toda la conversación.

Una de las dinámicas más interesantes del programa es la que ocurre en torno a la selección musical de cada invitado. Cada uno comparte una canción o pieza que haya marcado su vida, y Paolo responde con una composición clásica, generando un cruce inesperado entre biografía, emoción y escucha que convierte cada episodio en algo difícil de clasificar y fácil de disfrutar.

La primera temporada reúne a figuras de universos muy distintos entre sí. El director de cine Tomás Alzamora, la compositora y cantante Colombina Parra, el gimnasta olímpico Tomás González, el comediante y creador de contenido Claudio Michaux y la cantante y productora Mariana Montenegro son los cinco invitados que acompañarán a Bortolameolli en esta primera entrega, convirtiendo al podcast en un espacio donde el cine, el deporte, la comedia y la cultura pop conversan con la música clásica sin artificios.

El proyecto también propone una experiencia sonora que transita entre dos universos distintos. El vinilo aporta el peso de la historia y lo ritual, mientras que el sonido Dolby Atmos, presentado por Omnisoundlab, abre una dimensión inmersiva donde cada capa musical se despliega en el espacio con profundidad y movimiento. Una coexistencia que no es casual, sino narrativa: tradición y vanguardia potenciándose mutuamente.

Detrás del proyecto está Bortolameolli, actualmente Director Titular de la Filarmónica de Santiago y de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, además de Director designado de la Phoenix Symphony en Estados Unidos. Tres años consecutivos en la lista de los 50 chilenos más creativos de Forbes respaldan una trayectoria que lo ha llevado a dirigir en escenarios de América, Europa y Asia.

SIN BATUTA estará disponible desde este 3 de julio en el canal de YouTube de Podium Podcast. Una fecha que conviene marcar en el calendario para quienes quieran ser parte de esta conversación desde el primer episodio.

Para seguir el proyecto y estar al tanto de los nuevos episodios, el podcast tiene presencia en Instagram en las cuentas @sin.batuta y @PaoloBortolameolli, donde también se irán compartiendo contenidos exclusivos y detalles de la temporada.

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