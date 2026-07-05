Subsidio de Arriendo: Todos los requisitos que debes cumplir

05 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Entre las herramientas de apoyo habitacional que entrega el Estado se encuentra el Subsidio de Arriendo, un beneficio orientado a aliviar el gasto mensual de las familias que viven en arriendo.

Si bien este subsidio no representa un camino directo hacia la vivienda propia, sí es un apoyo económico importante para quienes deben pagar arriendo, permitiéndoles además destinar una parte de sus ingresos al ahorro.

Este aporte beneficia a familias por un máximo de ocho años, siempre y cuando cumplan con los requisitos para aplicar al subsidio.

Estos son todos los requisitos para recibir el Subsidio de Arriendo

Pero para recibir este aporte, el o la postulante debe cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de postulantes extranjeros, presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular junto con al menos un integrante del núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente no formalizado o hijo). Quienes tengan más de 60 años al momento de postular pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF (entre $277 mil y $991 mil).

Tener cotizaciones previsionales registradas en línea por la Superintendencia de Pensiones.

Tener cuenta de ahorro en una de estas instituciones financieras: BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes.

En caso de no tener contrato, puede acreditar ingresos con: informe del SII de boletas de honorarios (últimos 6 meses), últimas 6 liquidaciones de sueldo líquido o comprobante de pensión (invalidez, vejez o sobrevivencia).

Pero también es importante tener un ahorro mínimo de 4 UF (cerca de $163.300) para postular. Este monto debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda antes de la postulación.

Las postulaciones estarán disponibles desde esta semana, desde el martes 7 de julio hasta el viernes 7 de agosto, y se podrán realizar a través del siguiente enlace del Minvu (clic aquí).

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