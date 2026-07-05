Guía de bonos de julio: Estos son los aportes económicos que se entregan este mes

05 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Con el inicio de julio de 2026, continúan los pagos de diversos beneficios estatales dirigidos a las familias más vulnerables, los adultos mayores y los trabajadores.

Si recibiste aportes durante el mes de junio, te interesará saber que la mayoría de estos beneficios siguen vigentes y se depositarán de manera automática.

A continuación, te presentamos el detalle de los principales bonos que se pagarán durante este mes y los montos correspondientes para que puedas planificar tu presupuesto familiar.

Bonos para trabajadores y el empleo

A nivel laboral, el sistema de apoyos económicos sigue operando de forma regular para incentivar el empleo formal y complementar los ingresos de los hogares.

Asignación Familiar

Este beneficio se paga de forma mensual por cada carga familiar acreditada y su valor depende de los ingresos brutos del trabajador. Para este 2026, el monto máximo del tramo 1 alcanza los $22.007 por carga (para sueldos de hasta $631.976).

Apoyos para la familia y adultos mayores

Las pensiones y los programas de protección del subsistema de Seguridad Social continúan entregando sus montos habituales sin interrupciones.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

El beneficio económico mensual clave para los adultos mayores de 65 años o más se mantiene activo. Las personas que reciben su pensión base regular verán el monto de la PGU integrado en su liquidación de pago de julio. Este beneficio alcanza un tope de $224.004 para quienes cumplen los requisitos de la base mínima.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Un aporte no postulable que reciben de forma mensual las familias participantes del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Su entrega se extiende por 24 meses consecutivos y el monto decrece gradualmente a lo largo del periodo, y sirve como un soporte directo a los ingresos del hogar.

Destinado a las personas que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares y no cuenten con previsión social. El monto básico de este subsidio entrega $20.328 por carga familiar (monto duplicado en caso de cargas con invalidez).

¿Cómo consultar tu fecha exacta de pago?

Al igual que el mes anterior, no necesitas realizar trámites adicionales si ya eres beneficiario. Para conocer el día exacto y la modalidad de depósito de cualquiera de estas ayudas, basta con ingresar tu RUT en el portal oficial de ChileAtiende (haz clic aquí).

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