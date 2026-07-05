A 11 días de la catástrofe: Continúan labores de emergencia en Venezuela y víctimas fatales rozan las 3.000

05 jul. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

A 11 días del devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela, la situación en la zona costera de La Guaira sigue siendo crítica y desgarradora.

El corresponsal de Meganoticias, Fernando Tineo, reportó en vivo el panorama de una catástrofe que ya registra oficialmente 2.954 personas fallecidas, una cifra que, según estimaciones en el terreno, ya habría superado los 3.000 decesos debido a la constante recuperación de cuerpos bajo las ruinas.

A pesar de haber superado ampliamente las 72 horas críticas —el límite estimado por los expertos para encontrar supervivientes—, la esperanza se reactivó de manera imprevista en un edificio colapsado en el sector de Caribe.

Despliegue internacional y graves fallas logísticas

El reporte sobre el terreno destacó que la ayuda humanitaria y las brigadas internacionales continúan operando activamente en sectores como Los Corales y Caraballeda.

Presencia extranjera: Brigadas de rescate de México y El Salvador se mantienen en la zona afectada.

Base de operaciones: Estados Unidos estableció una amplia base logística con helicópteros y vehículos en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Sin embargo, Tineo denunció severas limitaciones operativas que dificultan las tareas de salvamento. En varios puntos estratégicos escasea la maquinaria pesada para la remoción de escombros y los equipos civiles se ven obligados a trabajar durante la noche a oscuras, utilizando linternas por falta de plantas eléctricas e iluminación adecuada.

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