Segundo temblor se registra en el mismo sector de la zona sur: Revisa la magnitud que alcanzó el sismo

06 jul. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, a las 08:58 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Se trata del segundo sismo en la misma zona del país, ya que tan solo unos minutos antes se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.2.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro de este segundo temblor se ubicó a 39 km al oeste de Coronel, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 21 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Ambos movimientos telúricos fueron reportados como "percibidos" por el Centro Sismológico Nacional, por lo que Senapred publicó los respectivos reportes de intensidades en la escala de Mercalli para varias localidades del Biobío.

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