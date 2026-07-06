Luli revela en "¿Volverías con tu ex? 2" que recibió un video íntimo de Adriana Barrientos y explica por qué nunca lo filtró

06 jul. 2026 - 12:52 hrs.

Nicole "Luli" Moreno protagonizará una de las confesiones más impactantes del nuevo capítulo de "¿Volverías con tu ex? 2", al revelar que hace un tiempo recibió un video íntimo de Adriana Barrientos, pero decidió no difundirlo, pese al conflicto que ambas mantuvieron durante años.

La modelo fitness participará en el estreno de "Los Balleros", el nuevo espacio de conversación encabezado por Álvaro Ballero, Fernanda Brown y Kaoto, donde repasará distintos episodios de su vida personal.

"Jamás haría ese daño"

Al ser consultada sobre su relación con Adriana Barrientos, Luli reconocerá que en el pasado sufrió por los enfrentamientos que protagonizaron, aunque aseguró que con el paso del tiempo logró perdonarla.

"Adriana Barrientos me hizo mucho daño en un momento, pero hace muy poco ella se refirió muy bien sobre mí, que nunca lo había hecho, muy por el contrario, en televisión, y me mandaron ese video", señalará.

Fue entonces cuando revelará que también recibió un registro privado de la panelista.

"Me han mandado dos videos de ella. Uno (sin ropa) donde me dijeron 'filtralo', pero yo jamás, independiente del daño que me hizo, jamás haría ese daño. Hoy, ya a mis 38 años, siento que la perdono por todo lo que me hizo en su momento", confesará.

También habló de Roberto Cox y Eugenia Lemos

Durante la entrevista, Luli también sorprenderá al revelar que el periodista Roberto Cox es uno de los rostros de la televisión chilena que encuentra atractivo.

Además, confesará que con el paso de los años también logró perdonar a Eugenia Lemos, dejando atrás el recordado episodio en que la modelo argentina la mandó a "comer los postres".

En el mismo capítulo, el programa también mostrará un emotivo momento protagonizado por Bárbara Córdoba, quien recordará la pérdida de su hijo y el difícil proceso que enfrentó tras esa tragedia.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2