Temblor se registra en la zona central del país: Revisa la magnitud que tuvo el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Pasado el mediodía de este lunes, un intenso temblor se registró en la zona central del país. El movimiento telúrico se percibió al menos en la Región Metropolitana y los sectores aldeaños.
¿Dónde fue el epicentro?
Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrido a las 12:15 horas tuvo una magnitud de 5.2.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 34 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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