Temblor se registra en la zona central del país: Revisa la magnitud que tuvo el sismo

06 jul. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Pasado el mediodía de este lunes, un intenso temblor se registró en la zona central del país. El movimiento telúrico se percibió al menos en la Región Metropolitana y los sectores aldeaños.

¿Dónde fue el epicentro?

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrido a las 12:15 horas tuvo una magnitud de 5.2.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 34 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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