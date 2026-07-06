Segundo temblor se produce en el mismo sector de la zona central

06 jul. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, a las 12:18 horas, un temblor de magnitud 4.6 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Este nuevo sismo se produjo tan solo tres minutos después de un movimiento de magnitud 5.2 ocurrido en el mismo sector.

¿Dónde fue el epicentro del segundo temblor?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 28 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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