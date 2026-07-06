SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor de magnitud 5,2 en la zona central

06 jul. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este lunes la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte sismo de magnitud 5,2 en la zona centro.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que el sismo "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a los datos entregados por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor se registró a las 12:15 horas, a 34 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

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