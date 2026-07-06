Las estrellas que dijeron adiós al Mundial 2026 (y probablemente no volverán)

06 jul. 2026 - 17:53 hrs.

El Mundial 2026 no solo es el escenario de los récords de Messi y los goles de Haaland. También es el telón de despedida de algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial. Varias estrellas jugaron en Norteamérica su último partido mundialista.

Por edad, por el nivel de sus selecciones o por decisión propia, es muy improbable que vuelvan a pisar el campo en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo — Portugal

La despedida más llorada del torneo llegó este lunes 6 de julio. Cristiano Ronaldo, de 41 años, disputó en Dallas lo que fue su último partido en una Copa del Mundo. España venció a Portugal 1-0 con un gol de Mikel Merino en el minuto 90, eliminando a los lusos en octavos de final.

CR7 salió del campo con lágrimas en los ojos, aplaudiendo a sus compañeros y a la afición portuguesa que lo despidió entre ovaciones. Antes del partido había dejado caer la frase que lo decía todo: "Ojalá que no sea mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando".

Era una despedida anunciada. Ronaldo disputó seis Copas del Mundo consecutivas —desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026—, marcó en todas excepto en Sudáfrica 2010, se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones distintas del torneo y suma nueve goles mundialistas en total. El único trofeo que buscó toda su vida y nunca encontró fue la Copa del Mundo. Se va sin ella, pero con el legado de haber llevado a Portugal a ser una potencia respetada durante dos décadas.

Luka Modri? — Croacia

El adiós más emotivo del torneo. Luka Modri?, de 40 años, disputó ante Portugal en los dieciseisavos de final lo que casi con certeza fue su último partido en una Copa del Mundo. Croacia cayó 2-1 en un duelo agónico en el BMO Field de Toronto: Ivan Periši? abrió el marcador, pero Cristiano Ronaldo, de penal, y Gonçalo Ramos, en tiempo adicionado, dieron vuelta el resultado.

En la última jugada, Joško Gvardiol anotó lo que parecía el empate, pero el VAR lo anuló por posición adelantada. El mejor mediocampista de su generación se va sin el único trofeo que le faltó. Un adiós inmerecidamente abrupto para quien cambió la historia del fútbol croata.

Ivan Periši? — Croacia

Ivan Periši?, de 37 años, también cerró su ciclo mundialista ante Portugal. El extremo croata abrió el marcador en el BMO Field con un gol que hizo soñar a su país por un instante, pero no fue suficiente. Periši?, uno de los mejores extremos de su generación y figura en tres Mundiales consecutivos, incluyendo la final de Rusia 2018 ante Francia, cierra así una carrera mundialista de las más completas de la historia croata.

Neymar — Brasil

El último baile de Neymar terminó en los octavos de final ante Noruega. El astro brasileño, de 34 años, marcó un gol en el partido que terminó con la eliminación de la Canarinha a manos de Haaland. Era su cuarto Mundial y probablemente el último. Las lesiones que dominaron los últimos años de su carrera —una rotura del ligamento cruzado anterior en 2023 que lo tuvo 13 meses fuera— le impidieron brillar como en sus mejores épocas.

Pero llegó, jugó y marcó. Para un jugador que soñó toda su vida con ganar el Mundial con Brasil, la despedida tiene un sabor agridulce que el tiempo sabrá dimensionar.

Virgil van Dijk — Países Bajos

Virgil van Dijk, de 35 años y capitán de los Países Bajos, lideró a su selección a los dieciseisavos de final como primero del Grupo F. El conjunto de Koeman tuvo un rol secundario contra Marruecos y lo pagó demasiado caro en una eliminación sorpresiva.

Van Dijk es considerado uno de los mejores defensas de la historia reciente del fútbol. En el próximo ciclo tendrá 38 años: el Mundial 2026 fue casi con certeza su despedida de la cita más grande del fútbol.

Heung-min Son — Corea del Sur

Heung-min Son, de 33 años y capitán de Corea del Sur, no pudo llevar a su selección más allá de la fase de grupos. Los surcoreanos necesitaban ganar ante Sudáfrica en la última jornada para clasificar, pero los africanos dieron la sorpresa y Corea quedó eliminada fuera de la tabla de mejores terceros.

Son se despide de los Mundiales sin haber podido replicar la hazaña de 2002, cuando Corea llegó a las semifinales jugando en casa. Fue figura en la Premier League durante más de una década, pero en los Mundiales nunca pudo trasladar ese nivel a la selección.

Sadio Mané — Senegal

Sadio Mané, de 34 años, vivió en el Mundial 2026 su segundo y último intento de liderar a Senegal a lo más alto. Los Leones del Teranga llegaron a los dieciseisavos, donde cayeron ante Estados Unidos. Mané, que en Qatar 2022 había quedado fuera del torneo por lesión en los días previos al inicio y solo pudo jugar el segundo Mundial de su carrera en 2026, cierra su ciclo sin el título que su talento merecía.

Fue campeón africano en 2021 con Senegal, pero la Copa del Mundo se le resistió.

Guillermo Ochoa — México

Guillermo "Memo" Ochoa, de 40 años, se despidió del fútbol internacional en el Mundial 2026 con una ovación. El legendario portero mexicano entró a la cancha en los últimos minutos del partido ante República Checa, el último de México en la fase de grupos, y el público del Estadio Azteca lo recibió de pie. Sabían, y él también, que probablemente era su último acto mundialista. Ochoa se convirtió en este torneo en el primer portero en la historia del fútbol en ser convocado a seis Copas Mundiales, igualando a Messi y Cristiano Ronaldo en número de participaciones.

"Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol, no le veo más sentido al seguir jugando", había dicho antes del torneo. Su carrera mundialista incluyó momentos icónicos: la atajada al penal de Lewandowski en Qatar 2022, las salvadas ante Brasil en 2014 y décadas de ser el guardián más confiable del Tri. México cayó en octavos de final ante Inglaterra 3-2, pero Ochoa salió del torneo como leyenda.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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