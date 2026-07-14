Nueva licencia digital: ¿Cuál es la ventaja versus el formato físico?

14 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Chile avanza en la implementación de la licencia de conducir digital, un nuevo sistema que coexistirá con el tradicional documento físico y que busca modernizar los procesos de fiscalización, además de reforzar la seguridad vial.

El nuevo permiso podrá visualizarse a través de una aplicación para teléfonos móviles y contará con un código QR de alta seguridad, que permitirá a las autoridades acceder en tiempo real a la información del conductor.

¿Cuál es la principal ventaja de la licencia digital?

Uno de los mayores beneficios de la licencia de conducir digital es que permitirá una fiscalización más rápida, segura y eficiente.

Gracias al código QR incorporado en el documento, Carabineros y los organismos fiscalizadores podrán verificar inmediatamente si la licencia es auténtica y conocer información actualizada del conductor, reduciendo el riesgo de falsificaciones.

Además, el sistema permitirá detectar con mayor facilidad a personas que:

Circulen con licencias adulteradas o falsas.

o falsas. Tengan la licencia suspendida o retirada.

Registren información actualizada sobre su condición como conductor.

Con ello, las autoridades esperan disminuir los delitos asociados a documentos falsificados y mejorar el control en las calles.

¿Cómo será la nueva licencia de conducir?

La nueva licencia mantendrá un formato físico, pero también estará disponible en versión digital mediante una aplicación gratuita para dispositivos Android e iPhone.

Entre sus principales características destacan:

Diseño único para el documento físico y digital.

para el documento físico y digital. Código QR de alta seguridad.

Información actualizada y disponible en línea.

Protección de datos mediante protocolos de seguridad.

mediante protocolos de seguridad. Acceso permanente a la información del conductor desde la aplicación.

¿Habrá que reemplazar la licencia actual?

No. La implementación será gradual y la licencia digital se entregará a medida que las personas renueven su permiso de conducir o lo obtengan por primera vez.

Es decir, no será necesario acudir a la Dirección de Tránsito únicamente para cambiar la licencia actual, ni tampoco bastará con descargar la aplicación para acceder al documento digital.

Primero será necesario realizar el trámite habitual en la municipalidad correspondiente y, posteriormente, el conductor podrá utilizar la aplicación.

¿Desaparecerá la licencia física?

No. El Ministerio de Transportes informó que la licencia física y la licencia digital convivirán, por lo que ambas tendrán la misma validez legal.

La versión digital funcionará como un complemento del documento tradicional y facilitará tanto los controles en terreno como el acceso a la información del conductor. La implementación será progresiva y partirá por las regiones extremas del país para luego avanzar hacia la zona centro.

Actualmente se están desarrollando las últimas etapas del plan piloto, que incluyen pruebas técnicas, capacitación de funcionarios y la puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión de Licencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Una vez que la aplicación sea lanzada oficialmente, los conductores podrán descargarla gratuitamente y acceder a su licencia digital, siempre que hayan obtenido o renovado su permiso bajo el nuevo sistema.

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