Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden postular al beneficio?

13 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Las familias que no cuentan con una vivienda propia y se encuentran en situación de vulnerabilidad social pueden acceder al Subsidio DS49, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite construir una casa o departamento sin necesidad de solicitar un crédito hipotecario.

Actualmente, se encuentra vigente un llamado especial para proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos, dirigido a grupos organizados que cuenten con un proyecto habitacional asociado y cumplan con las condiciones establecidas por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

A continuación, revisa quiénes pueden postular y cuáles son los principales requisitos para acceder a este beneficio.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio DS49?

Este llamado está dirigido a familias sin vivienda que formen parte de un grupo organizado de entre 10 y 160 integrantes y que participen en un proyecto de construcción de nuevas viviendas en terrenos urbanos o rurales.

Además, los postulantes deben cumplir con los requisitos generales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda y con las condiciones especiales de esta convocatoria.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Integrar un comité o grupo organizado.

No haber recibido anteriormente un subsidio habitacional

No estar postulando simultáneamente a otro programa habitacional incompatible.

Contar con un proyecto habitacional calificado por el Serviu.

por el Serviu. Participar activamente durante todo el proceso de desarrollo del proyecto.

¿Cuánto ahorro se necesita?

El monto mínimo de ahorro dependerá del tramo en el que se encuentre la familia dentro del Registro Social de Hogares (RSH):

10 UF (Sobre 400 mil pesos) para quienes pertenezcan al 40% más vulnerable según su Calificación Socioeconómica.

según su Calificación Socioeconómica. 15 UF (Sobre 600 mil pesos) para quienes se encuentren sobre el 40% y hasta el 90% más vulnerable del RSH.

En algunos proyectos podría exigirse un ahorro adicional, dependiendo de sus características.

¿Qué se debe hacer para optar al subsidio?

Para acceder a este beneficio, el grupo debe contar con el apoyo de una Entidad Patrocinante, organismo encargado de desarrollar el proyecto habitacional y gestionar su tramitación.

Entre sus funciones se encuentran:

Elaborar el proyecto de construcción.

Presentarlo ante el Serviu para su evaluación .

. Corregir las observaciones que pueda realizar el servicio.

Acompañar a las familias durante todo el proceso.

Una vez que el proyecto obtiene la calificación del Serviu, podrá participar en los procesos de selección establecidos en este llamado especial.

¿Cómo se seleccionan los proyectos?

La selección se realizará en las fechas definidas por el llamado y considerará únicamente los proyectos que cumplan con todos los requisitos técnicos y administrativos.

Los proyectos serán ordenados según el sistema de prelación del programa y se adjudicarán los recursos hasta agotar el presupuesto disponible para cada región.

En esta convocatoria se contemplan recursos para todas las regiones del país, siendo la Región Metropolitana, Maule y Los Lagos las que concentran la mayor cantidad de fondos destinados a este llamado especial del Subsidio DS49.

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