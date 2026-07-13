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Habla madre de motociclista chocado por Fran Maira y revela delicado estado de salud: "Es muy triste verlo así"

Fue el pasado 24 de febrero cuando la influencer Fran Maira se vio envuelta en un accidente de tránsito que afectó de gravedad a un motociclista, que tuvo que ser internado de urgencia.

María Zapata, madre de Mayerson Zapata, la víctima, conversó con LUN para hablar sobre el estado de salud de su hijo, afirmando que ella tendrá que dejar a un lado su trabajo para hacerse cargo de él, puesto que terminó con severas lesiones.

El estado de salud del motociclista

Según el relato de la mujer, los doctores le comentaron que Mayerson podría quedar en estado vegetal, por lo que necesitará de cuidados especiales.

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"Anoche me pude quedar para amanecer con él. De madrugada se despertó y trataba de levantar la cabeza y dio una especie de grito que no se entiende. Lo miré y le pedí que se calmara. Es muy triste verlo así, no sé cómo ayudarlo", indicó.

Fran Maira / Instagram

La búsqueda de un hogar y los implementos para ayudarlo

María explicó que están buscando un hogar que se acomode a la nueva vida del motorista, dejando en claro que el afectado requiere de una cama hospitalaria: "No sabemos cómo lo haremos con el resto de las cosas que necesitamos como medicamentos, toallitas húmedas y pañales", aseguró.

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Dicho esto, añadió que "lo más importante para nosotros, lo que esperamos en Dios, es que el niño se recupere. La mayor bendición para mí es que pueda volver a decirme 'mamá, te amo'. No importa que no pueda hacer todo lo que podía hacer antes, pero que pueda valerse por sí mismo".

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