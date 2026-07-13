Reapareció Esai Méndez: Recordó cómo fue grabar el docurreality y sorprendió con su radical cambio de look

13 jul. 2026 - 08:31 hrs.

Han pasado más de 14 años desde que "Los Méndez" se convirtió en uno de los docurealities más recordados de la televisión chilena.

En ese entonces, Esai era apenas un niño, pero hoy reapareció en el podcast de su padre, DJ Méndez, mostrando un radical cambio de look y compartiendo inéditos recuerdos de las grabaciones.

En un nuevo capítulo del popular podcast, el hijo menor del cantante conversó junto a sus hermanos sobre la experiencia de haber participado en el exitoso programa, revelando que, pese a la exposición televisiva, nunca sintió que las cámaras alteraran su vida cotidiana.

Así recuerda Esai las grabaciones de "Los Méndez"

Consultado por DJ Méndez sobre qué recuerdos conserva del docureality, Esai explicó que lo primero que viene a su memoria son los momentos cotidianos que compartía con su familia.

"Se me vienen varias cosas a la cabeza. Hartas bromas, quejas, dramas. Realmente, cuando chico ni siquiera sentía que estaban las cámaras, era muy natural", recordó.

Asimismo, confesó que, siendo niño, no imaginó el impacto que tendría el programa: "Sabía que era una teleserie, pero no me daba cuenta de que sería tan grande", comentó.

"Las bromas eran reales"

Esai reveló que varios de sus amigos le comentaban que parecía estar actuando frente a las cámaras, algo que descartó por completo: "Varios de mis amigos me decían que actué bien. Realmente no era actuación, las bromas eran reales", afirmó.

Finalmente, DJ Méndez respaldó las palabras de su hijo y explicó que gran parte de lo que se veía en pantalla ocurría de forma espontánea.

"Las bromas eran naturales. Esai veía cosas que no le gustaban y se las comentaba a su madre", concluyó.