Incendio en un bar de Tailandia deja al menos 27 muertos y decenas de heridos

13 jul. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 27 personas fallecidas y 73 heridas dejó un voraz incendio registrado la noche de este domingo en un bar en las afueras de Bangkok, en lo que se considera la peor catástrofe de este tipo en Tailandia en décadas. El fuego se propagó de manera fulminante por todo el recinto, provocando el colapso del techo y atrapando a decenas de asistentes.

De acuerdo con el centro de emergencia Erawan, de los más de 70 heridos, 41 permanecen hospitalizados y 25 de ellos se encuentran internados en unidades de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones.

Humo asfixiante y sospechas sobre la salida de emergencia

Las primeras indagatorias apuntan a que la propagación del fuego bloqueó las principales vías de escape, generando escenas de absoluto caos al interior del establecimiento. "El fuego se propagó muy rápidamente y alcanzó el techo. Probablemente, fue el humo la causa principal de las muertes", explicó el gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt.

Debido a que gran parte de las víctimas fatales fueron encontradas a escasos metros de las salidas del recinto, las autoridades locales centran las sospechas en posibles fallas de seguridad. Específicamente, se investiga si la salida de emergencia del bar y restaurante "Rong Beer Na Lat Phrao" se encontraba completamente bloqueada al momento de la emergencia.

"Era un caos": Relatos de una noche de terror

Testigos que lograron evacuar el bar relataron los dramáticos momentos que se vivieron cerca de las 22:00 horas locales, cuando se percataron de la presencia de humo denso en las inmediaciones del escenario. "Escuché gritos tremendos de muchas personas que estaban dentro, era un caos", relató Kan Kutirat, un turista laosiano que sobrevivió a la tragedia.

A las afueras del local, la ayuda de los transeúntes fue clave para salvar vidas mientras llegaban los equipos de rescate. "Estoy deprimido. He visto muchos muertos y no sé qué les pasó a las personas a las que ayudé", manifestó Surin Jaiharn, un mototaxista de 45 años que logró rescatar a cinco personas utilizando telas para apagar las llamas que envolvían sus vestimentas.

Hasta la mañana de este lunes, las autoridades locales confirmaron haber identificado a 10 de las víctimas fatales, detallando que nueve corresponden a ciudadanos tailandeses y una a un ciudadano originario de Laos.