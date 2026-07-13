Comienza preventa para concierto de Kidd Voodoo en estadio Monumental: Así puedes comprar en PuntoTicket

13 jul. 2026 - 09:15 hrs.

Kidd Voodoo sigue consolidándose como uno de los artistas urbanos más importantes del país y ahora se prepara para dar el mayor salto de su carrera. El cantante chileno anunció un esperado concierto en el Estadio Monumental, donde repasará sus principales éxitos ante miles de fanáticos.

Tras agotar 12 fechas en el Movistar Arena y convertirse en uno de los músicos nacionales más escuchados del momento, el oriundo de Maipú llegará por primera vez al emblemático recinto de Macul, escenario que ha recibido a figuras internacionales como Duki, Milo J y The Cure.

Si quieres asistir al espectáculo, a continuación te contamos cuándo comienza la preventa, cómo comprar las entradas y cuáles son los precios.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Kidd Voodoo?

La venta de entradas estará a cargo de Puntoticket y contará con dos etapas: La preventa exclusiva para clientes BancoEstado comenzará el lunes 13 de julio a las 10:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 15 de julio a las 09:59 horas, o hasta agotar el stock de 9.520 tickets disponibles.

El beneficio contempla un 20% de descuento sobre el valor de la entrada (no incluye el cargo por servicio) para quienes paguen con Cuenta Corriente Digital BancoEstado. Además, habrá un máximo de cuatro entradas por cliente.

Una vez finalizada esa etapa —o si el stock se agota antes— comenzará la venta general, programada para el miércoles 15 de julio a las 10:30 horas, con un máximo de seis tickets por comprador.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Estos son los valores para cada ubicación:

Sector Precio final Precio

Galería Caupolicán $41.400

Galería Galvarino $41.400

Cancha General $49.450

Océano $54.050

Cordillera $54.050

Cancha VIP $65.550

Rapa Nui $74.750

Sillas de ruedas $23.000

Acompañante silla de ruedas $23.000

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket. El evento contará con tickets nominativos, por lo que durante el proceso de compra será obligatorio ingresar los datos de cada asistente.

La organización informó que los boletos solo podrán ser nominados una vez, por lo que no será posible modificar el nombre posteriormente. El día del concierto será obligatorio presentar la cédula de identidad junto con el e-ticket para ingresar al recinto.

El concierto marcará un nuevo hito para el artista, quien llegará por primera vez al Estadio Monumental después de una exitosa etapa que incluyó una seguidilla de presentaciones agotadas en el Movistar Arena y el reconocimiento internacional de la revista Rolling Stone, que ubicó su álbum "Euforia" entre los mejores discos de 2026.

Además, recientemente fue invitado a la gala Forbes 30 Under 30 realizada en Madrid, instancia que reunió a jóvenes destacados de distintas industrias a nivel mundial y que reafirma el gran momento que vive el músico chileno.

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