¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?: Revisa la programación de los próximos partidos de la Copa del Mundo

13 jul. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

Con los cuartos de final ya finalizados, el Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva. Los dos últimos cupos se definieron con los encuentros de este sábado 11 de julio.

La próxima ronda reunirá a los cuatro mejores equipos del torneo, que buscarán un lugar en la final de la Copa del Mundo, a realizarse el próximo domingo 19 de julio, en Nueva Jersey.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Tras los partidos de cuartos de final, Francia, España, Inglaterra y Argentina aseguraron su presencia entre los mejores del torneo.

De acuerdo con el calendario de la FIFA, las semifinales se disputarán entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio.

Hasta el momento, el calendario quedó así:

Martes 14 de julio

Francia vs. España - 15:00 horas

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina - 15:00 horas

Luego, durante el próximo fin de semana, los últimos partidos de la Copa del Mundo se realizarán de la siguiente manera:

Tercer puesto: sábado 18 de julio a las 17:00 horas.

sábado 18 de julio a las 17:00 horas. Gran final: domingo 19 de julio a las 15:00 horas.

Los horarios corresponden a la hora de Chile continental (UTC-4).

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