Fonasa: Revisa quiénes pueden ser inscritos como carga familiar y qué beneficios reciben

13 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Las personas afiliadas al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tienen la posibilidad de incorporar cargas familiares para que accedan a distintos beneficios y prestaciones médicas contempladas por el sistema.

Contar con una carga familiar inscrita permite que ese beneficiario pueda utilizar la cobertura de Fonasa en una amplia gama de atenciones de salud, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la institución.

¿Quiénes pueden ser carga familiar en Fonasa?

Entre las personas que pueden ser reconocidas como carga familiar se encuentran:

Cualquiera de los cónyuges (hombre o mujer), de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.337.

(hombre o mujer), de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.337. Hijos, hijas, adoptados y adoptadas hasta los 18 años .

. Hijos e hijas mayores de 18 y hasta 24 años que estén solteros y cursen estudios regulares en enseñanza media, técnica, especializada o superior en instituciones del Estado o reconocidas por este.

en enseñanza media, técnica, especializada o superior en instituciones del Estado o reconocidas por este. Nietos, nietas, bisnietos y bisnietas huérfanos de padre y madre o abandonados , en las mismas condiciones señaladas para los hijos estudiantes.

, en las mismas condiciones señaladas para los hijos estudiantes. Madre viuda .

. Ascendientes mayores de 65 años .

. Niñas y niños huérfanos o abandonados , en las mismas condiciones establecidas para los hijos.

, en las mismas condiciones establecidas para los hijos. Conviviente civil con quien se haya suscrito un Acuerdo de Unión Civil (AUC).

¿Qué documentos necesito y cómo puedo inscribir mi carga?

Trámite en línea

Si es la primera vez que realizas el proceso, deberás solicitar la afiliación a Fonasa e inscribirte en el sistema per cápita (en este enlace)

Si ya eres beneficiario y deseas agregar o modificar una carga familiar, deberás ingresar al sitio web de Fonasa con:

RUN y número de serie de la cédula de identidad o ClaveÚnica. Documento emitido por el IPS o una caja de compensación que acredite la carga familiar, en formato PDF, JPG o Word (cuando corresponda).

Trámite presencial

Para realizar el trámite en una sucursal de Fonasa se requiere:

Cédula de identidad vigente.

Documento emitido por el IPS o una caja de compensación que acredite la carga familiar, si corresponde.

¿Qué beneficios obtiene una carga familiar en Fonasa?

Una vez inscrita como carga familiar en Fonasa, la persona puede acceder a diversas prestaciones de salud tanto en la red pública como en establecimientos privados que mantienen convenio con la institución.

Entre los beneficios se encuentra la posibilidad de comprar bonos para atenderse en centros privados en convenio con Fonasa, además de adquirir un Bono PAD o cuenta conocida, que permite acceder a determinadas prestaciones con un valor previamente definido.

Asimismo, las cargas familiares pueden solicitar préstamos médicos para financiar parcial o totalmente una atención de salud bajo la Modalidad de Libre Elección (MLE) o una hospitalización en pensionado.

Otro de los beneficios es el acceso al Copago Cero en la red pública de salud, lo que permite recibir prestaciones gratuitas como las cubiertas por el AUGE-GES, urgencias que requieren hospitalización, medicamentos, prótesis, tratamientos odontológicos y de salud mental, además de programas especiales como cirugía bariátrica y fertilización in vitro.

Finalmente, quienes estén inscritos como carga familiar también pueden acceder al Examen de Medicina Preventiva de Salud, orientado a la detección temprana de enfermedades y a la promoción del cuidado preventivo.

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