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Bono PAD Abdominoplastía: Esto es el valor que debe pagar el paciente

Los diagnosticados con abdominoplastía, o también conocido como abdomen flácido, pueden tratar su afección a través de un bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), disponible a través de Fonasa. 

Consiste en un exceso de grasa en la parte inferior del abdomen, produciendo que la piel y/o músculos pierdan su firmeza y elasticidad, colgando sobre el pubis, similar a "un delantal".

Esta condición puede ocurrir debido a varios factores, como pérdida significativa de peso, embarazos múltiples, entre otros, de acuerdo a lo informado por Fonasa en su sitio web oficial.

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¿Cuánto paga el usuario por el Bono PAD para abdominoplastía?

La intervención quirúrgica tiene un valor total de $3.583.580. Para acceder al bono PAD, el usuario debe hacer un copago por $1.791.790. La prestación está registrada en Fonasa con el código 2505950.

Si no cuentas con el dinero para pagar el copago, Fonasa ofrece un préstamo que cubre el 85% del valor sin intereses, es decir, $1.523.020.

¿Qué incluye este bono PAD?

Este paquete incluye días de cama, exámenes de laboratorio e imagenología, instrumental quirúrgico, insumos utilizados, dispositivos y fármacos que sean necesarios.

También incluye la atención integral hasta 15 días después del egreso del paciente, junto a controles postoperatorios, reparación de lesiones involuntarias y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes.

En caso de complicaciones, se entienden incluidos el diagnóstico, el tratamiento y la hospitalización que se requiera.

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Desde Fonasa explican que no cabe cobro de diferencias por ningún concepto al beneficiario, ni por días camas, derecho de pabellón, arsenalera, medicamentos o insumos.

Para las intervenciones quirúrgicas, en las cuales por razones técnicas sea necesario realizar estudios histopatológicos, se entenderá que estas prestaciones están incluidas en el valor del PAD.

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