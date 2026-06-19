Devolución de pagos en exceso de Fonasa: Así puedes revisar si te corresponde

19 jun. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ha dado inicio hoy al proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), que busca restituir sus recursos a cotizantes y empleadores que han realizado pagos superiores a lo debido.

En esta oportunidad, Fonasa ha contabilizado un total de $6.195 millones, que beneficiarán a 70.069 personas entre cotizantes y empleadores.

Este vigésimo tercer proceso abarca el periodo comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de 2025.

¿Quienes pueden recibir la devolución de los pagos?

Desde Fonasa, señalaron que esta devolución masiva no es un bono ni un beneficio para los cotizantes, sino que se trata de una devolución de un pago en exceso que corresponde en dos casos:

Doble Pago Idéntico: Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud del mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, el dinero se devuelve al empleador.

Pago Mayor al Tope Imponible Legal: Cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal, que corresponde a 87,8 UF mensuales. En este caso, el dinero se devuelve al cotizante.

Asimismo, se han identificado dos tipos de beneficiarios:

Con Cuenta Bancaria Disponible : Aquellas personas y empleadores para quienes Fonasa ya cuenta con la información de sus cuentas bancarias. Las devoluciones correspondientes a este grupo ya fueron depositadas el 18 de junio de 2026 en las cuentas bancarias registradas en Fonasa .





: Aquellas personas y empleadores para quienes Fonasa ya cuenta con la información de sus cuentas bancarias. Las devoluciones correspondientes a este grupo ya fueron depositadas el en las cuentas bancarias . Sin Registro de Cuentas Bancarias: Aquellos cotizantes y empleadores que no tienen una cuenta registrada. En este caso, deberán ingresar al sitio web de Fonasa para completar sus datos y seleccionar la forma de pago, que puede ser transferencia electrónica o vale vista.

¿Cómo solicitar la devolución de las cotizaciones?

Se recomienda a los beneficiarios que cumplan con los requisitos visitar el sitio web de Fonasa para verificar si tienen montos a su favor, y seguir los pasos para solicitar su devolución.

Dicho proceso está disponible desde el 19 de junio de 2026 hasta el 6 de septiembre de 2026. Las propuestas de devolución ya están disponibles y se pueden revisar en el link dpe.fonasa.gob.cl.

Una vez dentro del sitio, se debe elegir entre persona natural o persaona jurídica y entrar con su ClaveÚnica o con el RUT de la persona jurídica.

Cabe mencionar que en los últimos procesos de DPE, el organismo ha devuelto más de $40 mil millones de pesos a más de 700 mil cotizantes y empleadores.