Fonasa: Así se define en qué tramo estás

11 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Si eres beneficiario de Fonasa, probablemente hayas escuchado hablar de los "tramos", pero no siempre queda claro qué significa cada uno ni qué beneficios entrega. La Superintendencia de Salud explica cómo funciona esta clasificación y qué cobertura corresponde a cada grupo.

Fonasa clasifica a sus beneficiarios en cuatro tramos —A, B, C y D— según su nivel de ingresos y vulnerabilidad económica. El objetivo es garantizar cobertura financiera diferenciada, priorizando a quienes tienen menos recursos.

Así se clasifican los tramos de Fonasa

Tramo A corresponde a personas carentes de recursos y a los causantes de subsidio familiar (Ley 18.020). Tienen copago cero en todas las atenciones de salud en la red pública bajo la Modalidad de Atención Institucional (MAI). Por ser carentes de recursos, no tienen acceso a la compra de bonos para atenderse en establecimientos privados.

Tramo B agrupa a quienes tienen un ingreso imponible mensual igual o inferior a $529.000 . Al igual que el Tramo A, tienen copago cero en la red pública (MAI), pero además pueden comprar bonos para atenderse en establecimientos privados con convenio Fonasa, lo que se conoce como Modalidad Libre Elección (MLE).

. Al igual que el Tramo A, tienen copago cero en la red pública (MAI), pero además para atenderse en establecimientos privados con convenio Fonasa, lo que se conoce como Modalidad Libre Elección (MLE). Tramo C incluye a personas con un ingreso imponible mensual de entre $529.001 y $772.340 . También tienen copago cero en la red pública y acceso a la Modalidad Libre Elección . Importante: si un afiliado de este tramo tiene tres o más cargas familiares, pasa automáticamente al Tramo B.

. También tienen copago cero en la red pública y . Importante: si un afiliado de este tramo tiene tres o más cargas familiares, pasa automáticamente al Tramo B. Tramo D corresponde a quienes tienen un ingreso imponible mensual superior a $772.340. Mantienen copago cero en la red pública y acceso a bonos en prestadores privados en convenio. Si tienen tres o más cargas familiares, pasan al Tramo C.

En resumen, todos los tramos garantizan atención sin copago en la red pública. La diferencia principal está en el acceso a prestadores privados en convenio —disponible desde el Tramo B en adelante— y en el monto de los ingresos que define en cuál queda cada persona.

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