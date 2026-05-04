Bono PAD: Estos son los requisitos y plazos para utilizarlo

04 may. 2026 - 17:00 hrs.

El Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico) es uno de los beneficios más valorados por los usuarios de Fonasa, ya que les permite acceder a un paquete de prestaciones de salud en clínicas privadas u hospitales con pensionado a un precio fijo y conocido.

El paciente evita sorpresas en la cuenta final al utilizarlo, ya que el monto pagado cubre los honorarios del equipo médico en 105 cirugías y procedimientos, así como el día de cama, insumos y medicamentos utilizados durante la hospitalización.

¿Qué necesito para solicitar un Bono PAD?

De acuerdo a la Ventanilla Única Social, para acceder a esta modalidad de atención es necesario cumplir estos requisitos fundamentales:

Afiliación a Fonasa: ser cotizante o carga afiliada al Fondo Nacional de Salud y pertenecer a los tramos B, C o D. Las personas del tramo A no tienen acceso a la Modalidad de Libre Elección.

ser cotizante o carga afiliada al Fondo Nacional de Salud y pertenecer a los tramos B, C o D. Las personas del tramo A no tienen acceso a la Modalidad de Libre Elección. Diagnóstico médico: tener una orden médica emitida por un profesional que trabaje en convenio con Fonasa. El médico debe certificar que tu patología está incluida en el listado de diagnósticos PAD.

tener una orden médica emitida por un profesional que trabaje en convenio con Fonasa. El médico debe certificar que tu patología está incluida en el listado de diagnósticos PAD. Evaluación de riesgo: no presentar enfermedades preexistentes o condiciones de salud que representen un riesgo mayor para el procedimiento quirúrgico, lo cual debe ser visado por el médico tratante.

¿Cuánto tiempo tengo para usar un Bono PAD?

Si bien la orden médica suele tener una vigencia extendida, lo recomendable es gestionar el pago del bono apenas se tenga programada la fecha de la cirugía.

Esto debido a que el documento físico (el bono) debe entregarse obligatoriamente en la oficina de recaudación del recinto de salud al momento del ingreso administrativo para la operación.

¿Cómo compro un Bono PAD?

El proceso de compra es sencillo y consta de los siguientes pasos:

Debes atenderte con un especialista en un centro de salud privado o público que tenga convenio PAD. El médico emitirá el certificado de diagnóstico PAD.

Con ese certificado, debes acudir al área de recaudación del mismo hospital o clínica para que te entreguen el programa médico.

Con ambos documentos en mano, puedes realizar el pago. Este se puede hacer de forma presencial en sucursales de Fonasa o a través de internet en el portal Mi Fonasa (pulsa aquí) con Clave Única.

con Clave Única. Tras el pago, recibirás el Bono PAD. Este documento es el que garantiza que no se te cobrará nada adicional y debe ser entregado en la oficina de recaudación clínica seleccionada el día de tu ingreso.

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