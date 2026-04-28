Bono PAD Fonasa: Estos son los tramos que pueden acceder

28 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio asociado al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que permite a los afiliados y sus cargas acceder a servicios médicos.

Según informes del ente gubernamental, los beneficiarios de esta iniciativa pueden disfrutar de distintos paquetes de prestaciones y atenciones en salud pagando un precio fijo y conocido, lo que aplica para distintas intervenciones quirúrgicas o procedimientos.

Los paquetes adscritos incluyen la cirugía, los días cama, los medicamentos, los exámenes y todos los insumos que son requeridos por el paciente. Esto con el fin de resolver de manera integral el problema médico. Las atenciones de los bonos se realizan bajo Modalidad Libre Elección (MLE), que se integra por establecimientos privados de salud en convenio con Fonasa.

Estos son los tramos que pueden acceder a los bonos PAD de Fonasa

Quienes pueden acceder a los bonos PAD de Fonasa son los afiliados o cargas que estén inscritos en los tramos B, C o D. Es decir, quienes cotizan el 7% de sus ingresos para salud.

Además de pertenecer a estos tramos, los beneficiarios deben cumplir con requisitos como:

Tener un diagnóstico que sea uno de los diagnósticos PAD, que esté certificado por un médico.

Contar con una orden médica entregada por un profesional de la salud.

Tener la hora de atención en el establecimiento, lo que debe ser gestionado por ti, de la lista de establecimientos que son parte de este convenio.

En caso de acceder al beneficio, es crucial que la persona no tenga otra enfermedad que pueda poner en riesgo su salud al momento de realizar algún procedimiento o cirugía.

Beneficios de Bonos Pad

Al ser paquetes integrales, los bonos Pad permiten a sus destinatarios tener tranquilidad financiera, debido a que tras su adquisición, el ente se hace cargo de todos los requerimientos asociados.

Asimismo, tiene la ventaja de que permite al paciente conocer previamente cuál será el valor total de la cuenta, por lo que no habrá sorpresas en el cobro final.

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