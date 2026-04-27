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Bono para Transportistas de $100 mil: Así puedes revisar si te corresponde

El Gobierno ya comenzó a entregar el Bono para Transportistas, una ayuda económica de $100.000 mensuales para trabajadores del transporte público y escolar, la cual tiene como fin mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles.

Los fondos de este beneficio se depositan directamente en un Bolsillo Electrónico asociado a la CuentaRUT, solo si el propietario del vehículo o conductor designado (mero tenedor) cumplió los requisitos y postuló.

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¿Cómo saber si recibo el Bono para Transportistas?

Para obtener esta información, los interesados deben ingresar al portal web de consulta (pulsa aquí) con su RUN y fecha de nacimiento, y luego presionar el botón “Consultar”.

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¿Quiénes pueden recibir el Bono para Transportistas?

El aporte está dirigido a dos grupos específicos dentro del gremio del transporte:

  • Si es propietario, debe ser dueño de uno o más taxis (básicos, ejecutivos, de turismo o colectivos) o vehículos de transporte escolar.
  • Si es mero tenedor, debe contar con su licencia profesional vigente, la cual debe estar digitalizada por ambos lados para su verificación.
  • En ambos casos, el vehículo debe estar inscrito y vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) con fecha límite al 24 de marzo de 2026, y estar activo al momento del pago.

Una persona designada solo podrá recibir un bono al mes, incluso si llega a trabajar con varios vehículos.

¿Para qué puedo usar el Bono para Transportistas?

El dinero tiene un fin único y restringido: para pagar compras de combustible (bencina 93, 95 o 97; diésel, gas natural comprimido (GNC) o gas licuado de petróleo) en comercios y estaciones de servicio registradas en dicho rubro.

Al depositarse en el Bolsillo Electrónico de la CuentaRUT de BancoEstado, el dinero del bono se separa del saldo personal. No es transferible a otra cuenta, pero sí es acumulable si no se gasta la totalidad en un mes.

¿Cómo postular al Bono para Transportistas?

El trámite está disponible a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (postula aquí), aunque el procedimiento puede variar en cada caso:

  • Si es dueño: debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo y conductor designado), completar y enviar el formulario.
  • Si es conductor designado: lea las instrucciones recibidas al correo electrónico, ingrese al portal de solicitud y suba una fotografía o archivo PDF de la licencia de conducir profesional vigente (legible y por ambos lados).

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