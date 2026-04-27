Tras "funa" en pandemia: Gary Medel es condenado a pagar millonaria indemnización a inspector sanitario

27 abr. 2026 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el período de pandemia, el actual jugador de Universidad Católica Gary Medel insultó a un fiscalizador en las afueras del Movistar Arena tras no poder ingresar a un concierto, ya que no contaba con su pase de movilidad al día.

El hecho ocurrido en mayo de 2022 se dio en medio de un recital de la cantante Karol G, donde el "Pitbull" inició una transmisión en vivo "denunciando" el hecho y haciendo un llamado a sus seguidores a ''funar'' a dicho funcionario que no lo dejaba ingresar.

¿Cuánto deberá pagar Gary Medel?

En primera instancia, el afectado se querelló contra el futbolista y exigió una indemnización de $80 millones. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó el monto total por concepto de daño emergente y moral hacia el funcionario: $15.415.280 millones.

La resolución dictaminó que "ha quedado demostrado que A.B. fue agredido verbal e injustamente por el demandado mientras realizaba su labor de fiscalizador, además de haber expuesto esta agresión y su imagen –sin su consentimiento– en redes sociales (live) para el asedio (funa) de los seguidores del demandado Medel, con consecuencias mediáticas y de invasión a su privacidad que le causaron una gran afectación a su salud mental, al punto que requirió de farmacología y terapia a causa de un trastorno adaptativo del que dio cuenta el psicólogo tratante al declarar a folio 132".

En resumen, se estableció que el inspector fue víctima de un "amedrentamiento ejercido por una figura pública que goza de popularidad y solvencia económica".

Cabe recordar que tras lo ocurrido, el propio Gary Medel reconoció su error y ofreció disculpas públicas, señalando que "se me soltó la cadena".

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