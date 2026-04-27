Millonaria multa a mall chino: Vendían productos potencialmente riesgosos, sin sello SEC y con rotulado en otro idioma

27 abr. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que la justicia condenó al local comercial “Importadora Arcoíris”, un mall chino ubicado en Panguipulli, región de Los Ríos, al pago de una millonaria multa, tras detectar múltiples infracciones a la Ley del Consumidor.

Según detalló el organismo, las irregularidades fueron detectadas luego de una fiscalización presencial, donde se evidenció la venta de productos potencialmente peligrosos e infracción de diversas normativas vigentes.

Graves incumplimientos: Productos sin sellos

La denuncia fue presentada por el Sernac ante el Juzgado de Policía Local de Panguipulli, el que finalmente acogió los antecedentes y determinó aplicar el máximo de las sanciones contempladas por la ley.

En primera instancia se constató que el local vendía productos eléctricos —como alargadores, hervidores y bolsas de agua caliente— sin contar con el “Sello SEC”, certificación obligatoria que garantiza que estos cumplen con estándares de seguridad.

Además, entre los hallazgos, se constató la comercialización de artículos con rotulación en un idioma distinto al castellano, lo que vulnera el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre los productos que adquieren.

Otro de los incumplimientos detectados fue la falta de información sobre la garantía legal, derecho que permite a los consumidores exigir cambio, reparación o devolución del dinero dentro de los seis meses posteriores a la compra.

Una de las multas más altas: ¿Cuánto deberán pagar?

El tribunal resolvió aplicar múltiples sanciones que en conjunto suman 1.250 UTM (mas de $87 millones de pesos chilenos), transformándose en una de las multas más altas cursadas por infracciones a la Ley del Consumidor en este tipo de casos.

Desde el Sernac reiteraron el llamado a los consumidores a denunciar cualquier incumplimiento, ya sea a través de su sitio web, vía telefónica o de manera presencial en sus oficinas, destacando la importancia de resguardar la seguridad y los derechos de los consumidores.