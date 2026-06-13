La zona de la Carretera Austral que tendrá cambios: Nuevos puentes, pavimentación de 150 km e inversión de $800 mil millones

13 jun. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

A través del "Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta", el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó un inédito plan de inversión especial de casi 800 mil millones de pesos en la Ruta 7, conocida popularmente como la Carretera Austral.

El anuncio se realizó a fines de abril por el Presidente José Antonio Kast y el entonces ministro del MOP, Martín Arrau (REP), quien destacó que una inversión de esta magnitud en la Carretera Austral no se veía hace 50 años, cuando inició su construcción.

En concreto, el plan considera desarrollar 20 iniciativas viales, entre estos dos nuevos puentes, además de tres proyectos marítimos y lacustres a ejecutar entre 2026 y 2030.

Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta

De acuerdo al MOP, este proyecto se trata de "un plan integral de conectividad" que contempla una inversión total de $758.858 millones por parte de la cartera y otros $44.940 millones correspondientes al Gobierno Regional de Aysén, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Cometo Chile

Las obras comprenden una extensión de 244 km desde el límite regional hasta el Lago Juncal, en donde se contempla la ejecución de nueve tramos de pavimentación, correspondientes a 100,7 km. Esto se suma a los 49,7 km actualmente en ejecución.

Además de esto, se reanudará la construcción de los nuevos puentes Palena y Rosselot, la ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Yungay y la construcción de dos nuevas barcazas, una para el Lago General Carrera y otra para el Lago O'Higgins.

Todo sobre Obras públicas