Capacidad para casi 2.000 internos en medio del desierto: Así será la nueva cárcel que se construirá en Calama

07 jun. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la crisis de seguridad que se vive en el país, el debate por la saturación del sistema carcelario ha sido foco de atención por parte del Estado, quien a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene en carpeta la concesión de diversos penales, entre los que se encuentra un nuevo complejo en Calama.

La nueva cárcel de Calama en medio del desierto

De acuerdo a la ficha de la iniciativa, el futuro Establecimiento Penitenciario de Calama considera una capacidad estimada de 1.850 personas privadas de libertad en una superficie aproximada de 71.850 m².

Esta nueva cárcel estará literalmente en medio del desierto, ya que se ubicará a 31 km de la capital provincial de El Loa. Específicamente, en la intersección del camino a San Pedro de Atacama (Ruta 23) con el camino a Tuina (Ruta B-195).

La concesión de la nueva cárcel de Calama considera las siguientes obras:

Centro de Educación y Trabajo (CET) para personas privadas de libertad.

para personas privadas de libertad. Módulos especializados para personas en situación de discapacidad.

para personas en situación de discapacidad. Centro de tratamiento de adicciones .

. Punto de posada para helicóptero.

para helicóptero. Dependencias administrativas de Gendarmería.

de Gendarmería. Infraestructura de apoyo para la prestación de servicios .

. Infraestructura de seguridad: Controles de acceso, muros perimetrales, torres de vigilancia, CCTV, etc.

MOP

La concesión incluye la mantención y conservación del nuevo complejo penitenciario, además de la prestación de servicios penitenciarios, servicios especiales obligatorios y servicios complementarios, si es que los hubiera.

De acuerdo al cronograma, la adjudicación de la nueva cárcel de Calama debería producirse el próximo año, con un inicio de obras previsto para 2029 y una puesta en marcha provisoria para 2032. Finalmente, se considera un plazo máximo de operación de 20 años, lo que se cumpliría en 2052.

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