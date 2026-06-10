Nuevo parque de la Región Metropolitana alcanza 93% de avance y se prepara para abrir: Tendrá 44 mil m2 de áreas verdes

10 jun. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Parque Las Américas, ubicado en la comuna de Conchalí, avanza a paso firme en su implementación. Así lo confirmó el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, en su cuenta de X, donde también destacó el positivo impacto que tendrá en los vecinos.

Concretamente, el proyecto cuenta actualmente con un 93% de avance general, entrando ya en la recta final de su construcción. El lugar, que tuvo la simbólica instalación de su primera piedra durante agosto de 2024, se levanta sobre un terreno que anteriormente estaba en el abandono y era utilizado como un basural, transformándose ahora en un pulmón verde de más de 44 mil metros cuadrados para la comunidad.

Un proyecto que renueva la comuna

La iniciativa no busca solo aumentar la cantidad de metros cuadrados de vegetación en la zona, sino que pretende darle una nueva vida al sector mediante la creación de un espacio público de primer nivel.

El Parque Las Américas contempla la instalación de modernas infraestructuras dedicadas al deporte, la recreación y el encuentro para toda la comunidad, incluyendo zonas de juegos infantiles y sectores diseñados para la actividad física al aire libre.

La dignidad se construye con áreas verdes. En pleno corazón de Conchalí, donde antes había tierra y abandono, hoy se levanta el Parque Las Américas: más de 44 mil m² de áreas verdes, deporte, recreación y encuentro para la comunidad.



Esta obra ya tiene un 93% de avance y vamos a… pic.twitter.com/bO4e4QstpX — Claudio Orrego L. (@Orrego) June 9, 2026

"La dignidad se construye con áreas verdes", enfatizó Orrego, asegurando que desde el gobierno local están "invirtiendo más, donde hay menos", con el objetivo de garantizar que los residentes de Conchalí accedan a espacios públicos de la misma calidad que los de cualquier otro sector de la capital.

Con las obras a punto de concluir, la comunidad inicia la cuenta regresiva para la entrega oficial, la cual, según adelantó Orrego, se proyecta para un futuro "muy pronto".

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