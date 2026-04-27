Pamela Leiva arremetió contra El Garoto y abordó acusaciones de infididelidad: "Quiero hablarte a tí Garoto..."

27 abr. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

La comediante nacional Pamela Leiva utilizó su reciente presentación en el espectáculo "El Desestrece" para abordar públicamente las acusaciones de infidelidad vertidas por su expareja.

El conflicto surgió luego de que el brasileño Alexander Conceicao afirmara que la humorista mantuvo una relación paralela mientras ellos aún estaban juntos.

"El garoto" sostuvo en una entrevista previa que Leiva realizaba viajes y tenía conductas de pareja con otra persona a sus espaldas. Según su relato, cuando él la cuestionaba por estas situaciones, la comediante desestimaba sus sospechas calificándolas como una falta de juicio de su parte.

Ante este escenario, la exchica reality inició su rutina humorística reconociendo las repercusiones mediáticas que ha generado su vida sentimental en los últimos días. En el escenario, mencionó de forma irónica la posible reacción de su exmarido ante la noticia.

¿Qué dijo El Garoto y cuál fue la respuesta de Pamela Leiva?

"Mientras yo no estaba en Chile, siempre viajaban juntos. Hacían cosas de pareja. Ella me decía 'estás loco'", reveló el brasileño en entrevista con Plan Perfecto.

Pamela Leiva aprovechó la situación e incorporó en su rutina una respuesta cargada de humor, sarcasmo e ironía, como algunos esperaban.

"Yo que trataba de ser tan calladita de bulla, me quedó la mansa embarrada por caliente. Debo decir que hay una persona que debe estar muy feliz: Mi exmarido. Tantos años sacándole el jugo a mi separación, yo creo que él está muy contento porque por fin apareció uno más hue... que él", dijo al inicio de su show.

Pamela Leiva y su expareja Alexander Conceicao. Instagram

Esto luego de que hace unos días Leiva presentara a su actual pareja, el dentista Leonel Vargas. La comediante le puso punto final al tema enviando un contundente mensaje a su expareja:

"Ahora quiero hablarte a ti, garoto. Me dejaste pésimo, tenía a todos engañados aquí en Chile que yo prácticamente me estaba sirviendo a Fabricio, pero tus ansias de fama me dejaron en evidencia que el garoto es más de Temu, hasta el "Kiwi" es más encachado que tú", agregó.

En ese sentido, complementó sus declaraciones, expuso el supuesto motivo detrás de la decisión de "ocultar" a su expareja: "Después de que salieron esas imágenes, quedó claro para todo Chile que yo soy de gustos humildes", concluyó.

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