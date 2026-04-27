"Todavía tengo unos kilos de más": Melina Noto publicó imágenes a seis meses de dar a luz y llamó a ver el proceso "real"

27 abr. 2026 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista, Melina Noto generó una importante repercusión tras publicar un video donde muestra su estado físico actual. La pareja de Pangal Andrade rompió con los estándares habituales de las redes sociales al compartir imágenes de su cuerpo seis meses después de haber dado a luz.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora habló sobre su experiencia tras recibir varios mensajes privados de otras mujeres. Su intención es acompañar y abrazar a quienes atraviesan este proceso, desde una perspectiva honesta sobre los cambios que se viven con el parto.

En el registro audiovisual, la modelo enfatizó que el proceso de recuperación física no es instantáneo ni sencillo, contrastando su imagen de medio año después de dar a luz con la que tenía apenas diez días después del nacimiento de su hija.

"Muchas de ustedes me escribieron por interno y me animé a subirlo por acá. Las abrazo", escribió Noto en la descripción del video publicado en su perfil.

"No desesperen, todo a su tiempo"

La influencer fue enfática al cuestionar la información que recibió durante su periodo de gestación. Según relató, las expectativas que le crearon apuntaban a que recuperaría su peso habitual casi inmediatamente después de dar a luz.

Sin embargo, reveló que al momento de abandonar la clínica tras el nacimiento de su hija Alanna, aún mantenía 15 kilos de diferencia respecto a su peso anterior.

"Todavía tengo unos kilos de más, pero me siento más cómoda. A ustedes que acaban de ser mamás, las vengo a desinfluenciar con los cuerpos que vemos en redes sociales. Este es un proceso real y lento. No el cuerpo que nos imaginamos todo el tiempo a través de Instagram", expresó después de mostrar su antes y después de 6 meses post parto.

Asimismo, Melina enfatizó que, más allá de ver cambios rápidos y recuperar la figura previa al embarazo, lo más importante es tener paciencia y asegurarse de que el proceso sea, sobre todo, sano: "No desesperen, todo a su tiempo. Lo más importante es que haya salud (física y mental), y por supuesto un bebito contento", cerró.

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