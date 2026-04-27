Trump reaparece tras ataque en su contra y desdramatiza disparos: "No estaba preocupado"

27 abr. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció públicamente tras el tiroteo registrado durante la cena anual de corresponsales en Washington, episodio que obligó a activar un amplio operativo de seguridad y que fue catalogado por medios internacionales como un intento de atentado contra el mandatario.

Trump abordó lo ocurrido durante las últimas horas en una entrevista con la cadena CBS y aseguró que no sintió temor en medio de la emergencia.

"No estaba preocupado"

"No estaba preocupado. Entiendo la vida; vivimos en un mundo loco", señaló el Presidente al ser consultado por el ataque, el que estaba destinado a los altos mandos estadounidenses, incluido Trump.

También reconoció que su evacuación desde el lugar no fue inmediata, pese a la gravedad del incidente. Según explicó, hubo algunos minutos de retraso mientras se desarrollaban los protocolos de seguridad y se evaluaba la situación en el recinto.

El hecho ocurrió durante una actividad oficial que reunió a periodistas, autoridades e invitados especiales en la capital estadounidense. En medio del evento se escucharon disparos en las inmediaciones, lo que generó momentos de tensión y obligó a resguardar rápidamente a los asistentes.

El mandatario también se refirió a su esposa Melania Trump, quien fue parte de la caótica cena: "Parecía muy molesta por lo que acababa de suceder, pero es muy fuerte e inteligente. Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien".

¿Quién era el atacante?

El ataque fue perpetrado por un hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de California, quien disparó en el hotel, aunque no logró entrar al salón principal donde se encontraba el presidente.

El sujeto portaba múltiples armas, incluyendo una escopeta, un arma corta y cuchillos, y fue reducido tras un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.

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