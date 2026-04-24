Bono de reconocimiento: Conoce si estás entre los beneficiarios

24 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El bono de reconocimiento es un documento que representa los períodos de cotización que un beneficiario registró en el régimen antiguo, si optó por afiliarse al actual Sistema Previsional por medio de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

La ayuda gubernamental se suma a la cuenta de capitalización individual y sirve para aumentar los ahorros acumulados para el momento de pensionarse, ya sea por vejez, invalidez o en caso de fallecimiento.

Según ChileAtiende, los intereses y reajustes de esta bonificación, entregada por el IPS, Capredena o Dipreca, varían de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su interés anual es de un 4%.

Conoce si estás entre los beneficiarios del bono de reconocimiento

Los beneficiarios de este bono son aquellos que tuvieron imposiciones en una de las siguientes ex cajas:

Empart: Caja de Previsión de Empleado Particulares.

CBP: Caja Bancaria de Pensiones.

Caprebech: Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado.

Capremer: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados).

Triomar: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios).

Caprehina: Caja de Previsión de la Hípica Nacional.

SSS: Servicio Seguro Social.

Capremos EE: Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados).

Capremos OO: Caja de Previsión de la empresa EMOS (obreros).

Caja Ferro: Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado.

Canaempu PUB: Caja Nacional de Empleados (sección públicos).

Canaempu PERIO: Caja Nacional de Empleados (sección periodistas).

Capremusa: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago.

Camuval: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso.

Capremur: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República.

Capresomu: Caja de Previsión de los Obreros Municipales.

Caja Salitre: Caja de Previsión de los Empleados del Salitre.

SPCCU: Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE.

Capregil: Caja de Previsión Gildemeister.

Serehoch: Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks.

Sepregas: Sección de Previsión de Empleados de la CIA de Gas de Santiago.

Quienes tienen acceso al beneficio son quienes registren al menos 12 cotizaciones mensuales en alguna ex Caja de Previsión, comprendidas entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

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