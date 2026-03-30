Bono de reconocimiento: ¿A quiénes les corresponde?

30 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El bono de reconocimiento es un documento que representa los períodos de cotización registrados en el sistema antiguo, en caso de que el trabajador haya optado por afiliarse al actual sistema previsional a través de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Según ChileAtiende, este beneficio se incorpora a la cuenta de capitalización individual, aumentando los ahorros acumulados para cuando el beneficiario se pensione, ya sea por vejez, invalidez o en caso de fallecimiento.

Tanto los intereses como los reajustes varían conforme a las fluctuaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El interés anual es de un 4%.

¿A quiénes les corresponde el bono de reconocimiento?

El bono de reconocimiento le corresponde a quienes tuvieron imposiciones en una de las siguientes ex cajas:

Empart: Caja de Previsión de Empleado Particulares.

Caja de Previsión de Empleado Particulares. CBP: Caja Bancaria de Pensiones.

Caja Bancaria de Pensiones. Caprebech: Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado.

Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado. Capremer: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados).

Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados). Triomar: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios).

Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios). Caprehina: Caja de Previsión de la Hípica Nacional.

Caja de Previsión de la Hípica Nacional. SSS: Servicio Seguro Social.

Servicio Seguro Social. Capremos EE: Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados).

Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados). Capremos OO: Caja de Previsión de la empresa EMOS (obreros).

Caja de Previsión de la empresa EMOS (obreros). Caja Ferro: Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado.

Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado. Canaempu PUB: Caja Nacional de Empleados (sección públicos).

Caja Nacional de Empleados (sección públicos). Canaempu PERIO: Caja Nacional de Empleados (sección periodistas).

Caja Nacional de Empleados (sección periodistas). Capremusa: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago.

Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago. Camuval: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso.

Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso. Capremur: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República.

Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República. Capresomu: Caja de Previsión de los Obreros Municipales.

Caja de Previsión de los Obreros Municipales. Caja Salitre: Caja de Previsión de los Empleados del Salitre.

Caja de Previsión de los Empleados del Salitre. SPCCU: Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE.

Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE. Capregil: Caja de Previsión Gildemeister.

Caja de Previsión Gildemeister. Serehoch: Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks.

Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks. Sepregas: Sección de Previsión de Empleados de la CIA de Gas de Santiago.

¿Cuáles son los requisitos para esta bonificación?

Para acceder a esta bonificación, entregada por el IPS, Capredena o Dipreca, de acuerdo a la caja del antiguo sistema previsional, es necesario tener al menos 12 cotizaciones mensuales en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

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