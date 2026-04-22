Bono para taxistas y transporte escolar: ¿Hasta cuándo duran los pagos?

22 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Gobierno mantiene habilitado el proceso para solicitar el bono para taxistas y transporte escolar, una ayuda económica diseñada para enfrentar el alza de los combustibles y brindar apoyo a dueños y conductores designados de dicho sector.

Para acceder a los fondos mensuales exclusivos para bencina, los beneficiarios deben realizar un trámite digital y cumplir con condiciones específicas de inscripción de los vehículos en los registros nacionales.

¿Cuál es la duración del bono para taxistas y transporte escolar?

De acuerdo a ChileAtiende, este aporte se entregará entre abril y septiembre de 2026. El pago no es retroactivo, por lo que el dinero se comenzará a percibir desde el mismo mes en que se realiza la postulación.

Sin embargo, existe una condición que podría reducir el tiempo que se entrega: si el precio promedio mensual del petróleo Brent cae por debajo de los 80 dólares, se suspenderá a partir del mes siguiente.

¿De cuánto es el bono para taxistas y transporte escolar?

El aporte entrega $100.000 mensuales, mediante transferencia a un bolsillo electrónico vinculado a la CuentaRUT de BancoEstado del beneficiario. Solo puede usarse para comprar:

Gasolina automotriz.

Petróleo diésel.

Gas natural comprimido (GNC) o Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular.

El dinero no se puede transferir a otras cuentas, retirar en cajeros automáticos ni utilizarse para compras en Internet o en rubros distintos a las estaciones de servicio. Además, no es imponible ni tributable.

¿Qué se necesita para postular al bono para taxistas y transporte escolar?

Los requisitos varían conforme a si la persona es dueña del vehículo o un conductor designado por el propietario (mero tenedor):

Conducir un taxi, taxi colectivo, transporte escolar o un vehículo que presta servicios de transporte de pasajeros entre Arica y Tacna.

Si es dueño , el vehículo debe estar inscrito y vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026, y mantenerse activo al momento de recibir el pago.

, el vehículo debe estar inscrito y vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026, y mantenerse activo al momento de recibir el pago. Si es conductor designado, el vehículo debe cumplir con la misma regla de inscripción al 24 de marzo y contar con una licencia profesional vigente que lo habilite legalmente para manejar ese tipo de transporte.

¿Cómo postular al bono para taxistas y transporte escolar?

El trámite se realiza en línea a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (pulsa aquí), aunque puede variar según sea el caso:

Dueño: debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo), completar y enviar el formulario.

debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo), completar y enviar el formulario. Conductor designado: lea las instrucciones recibidas al correo electrónico, ingrese al portal de solicitud y suba una fotografía o archivo PDF de la licencia de conducir profesional vigente (legible y por ambos lados).

Todo sobre Bonos