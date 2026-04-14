Subsidio de Gas Licuado: Este es el requisito que debes cumplir

14 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Ante el alza internacional de los combustibles, el Gobierno implementó el Plan Chile Sale Adelante, una serie de medidas para mitigar el impacto negativo que dicho escenario supone para las familias y entre las que se incluye el Subsidio de Gas Licuado.

Este beneficio estatal busca aliviar los gastos del hogar mediante una ayuda económica, siempre que cumpla estrictamente con un requisito socioeconómico fundamental.

¿Qué necesito para recibir el Subsidio de Gas Licuado?

Las familias podrán obtenerlo al estar inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 80% más vulnerable, indica el comunicado oficial del Gobierno de Chile.

Esta ayuda será únicamente para la compra de gas y se asignará a través de las municipalidades, las cuales pronto recibirán las instrucciones sobre su implementación.

¿Cómo saber si puedo recibir el Subsidio de Gas Licuado?

Las autoridades gubernamentales indicaron que, para obtener esta información, los interesados deben ingresar a su RSH (pulsa aquí).

Otros beneficios del Plan Chile Sale Adelante

Además del subsidio, la iniciativa estatal contempla la asignación de las siguientes ayudas para distintos sectores:

Congelamiento de tarifas del sistema Red (ex Transantiago) hasta el 31 de diciembre de 2026.

hasta el 31 de diciembre de 2026. Compensación tarifaria para el transporte mayor (zonas reguladas, no reguladas y zonas aisladas), con montos diferenciados por zona para subsidiar tarifas escolares y de adulto mayor.

(zonas reguladas, no reguladas y zonas aisladas), con montos diferenciados por zona para subsidiar tarifas escolares y de adulto mayor. Congelamiento del precio de la parafina hasta fines de invierno, bajando gradualmente hasta el valor que tenía en febrero de 2026.

hasta fines de invierno, bajando gradualmente hasta el valor que tenía en febrero de 2026. Subvención de $100.000 mensuales para taxis, taxis colectivos y furgones escolares por seis meses, los cuales se pagarán vía IPS y BancoEstado. Inscríbete aquí.

para taxis, taxis colectivos y furgones escolares por seis meses, los cuales se pagarán vía IPS y BancoEstado. Inscríbete aquí. Aporte para la pequeña pesca artesanal de $100.000 al mes por cada embarcación (de hasta 12 metros de eslora) y durante seis meses.

al mes por cada embarcación (de hasta 12 metros de eslora) y durante seis meses. Crédito preferencial del BancoEstado para que taxis y colectivos puedan acceder a la electromovilidad.

para que taxis y colectivos puedan acceder a la electromovilidad. Seguridad para el transporte de carga , para protegerlo tanto en la ruta como en sitios de descanso.

, para protegerlo tanto en la ruta como en sitios de descanso. Suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico para grandes empresas no transportistas (las pymes quedan excluidas de esta suspensión).

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