Subsidio de Discapacidad entrega más de $120 mil: Así puedes postular

13 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Apoyar a las familias con niños o adolescentes con condiciones especiales es el objetivo del Subsidio de Discapacidad, con la entrega de $125.138 al mes para solventar gastos fundamentales.

Para acceder a este importante beneficio estatal, el menor de 18 años no solo debe contar con la acreditación médica correspondiente, sino que también su núcleo familiar o cuidadores deben cumplir con exigencias de vulnerabilidad.

¿Cómo postular al Subsidio de Discapacidad para menores?

Inicialmente, se debe verificar si el menor cumple los requisitos en el portal de consulta (pulsa aquí), ingresando su RUN y fecha de nacimiento, según ChileAtiende.

Si el sistema indica que puede recibirlo, podrá acceder con la Clave Única para completar y enviar el formulario. También se debe realizar mediante la Sucursal Virtual de ChileAtiende, sucursal física de ChileAtiende o en municipalidades en convenio con el IPS.

Este trámite lo puede efectuar la persona natural o el representante de la institución a su cargo.

Requisitos para obtener el Subsidio de Discapacidad

Al momento de recibir la solicitud, las autoridades evaluarán que el menor cumpla con lo siguiente:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población.

Tener tres años continuos de residencia en Chile, dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de solicitud al menos.

Tener una resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o la credencial vigente de Registro Nacional de Discapacidad, emitida por el Registro Civil.

No ser causante de una asignación o prestación familiar, o renunciar a estas para acceder a este beneficio.

Tener certificado de discapacidad de Compin o del Registro Civil.

Tener la resolución judicial, informe social u otro documento similar que demuestre quién tiene el cuidado de la persona beneficiaria.

Tener certificados de vigencia, representación legal y documentos que acrediten el cuidado del menor. Solo aplica para instituciones.

La resolución o credencial debe acreditar que el beneficiario tiene una discapacidad mental, física o sensorial severa o profunda (al menos 50%); o una discapacidad mental acreditada según la Ley N° 18.600.

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