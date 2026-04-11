Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuáles son los requisitos clave?

11 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El Estado prepara la implementación del Subsidio Unificado al Empleo, un nuevo beneficio diseñado para promover la inserción de diversos sectores de la población en el mercado laboral formal.

Este aporte fusiona el Subsidio Empleo Joven, Bono Trabajo Mujer y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes en uno solo, para entregar hasta $185.000 mensuales y garantizar que el pago llegue a quien le corresponde.

Requisitos del Subsidio Unificado al Empleo

De acuerdo al comunicado oficial del Sence, las personas podrán obtenerlo al cumplir con lo siguiente:

Ser trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador independiente con cotizaciones al día.

El primer año el requisito es estar bajo el 40% del Registro Social de Hogares, excepto para personas con discapacidad. Luego de ese año, dicho parámetro flexible puede cambiar para todos los grupos o para algunos.

Tener una renta bruta mensual de 2,25 ingresos mínimos o menor.

Acreditar al menos seis meses continuos de desempleo u ocho meses discontinuos, dentro de los últimos 18 meses.

Tener una relación laboral nueva, con hasta tres meses de antigüedad. Solo aplica para empleadores.

Se espera que las postulaciones inicien en 2026, bajo solicitud directa. Su duración será de 12 meses, con el fin de incentivar la experiencia formal durante el primer año de empleo.

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