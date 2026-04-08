Bono de $100 mil al mes para transportistas: Así puedes postular

08 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Ante el alza en el precio de los combustibles, el Gobierno creó el bono para transportistas con el fin de mitigar el impacto negativo generado por dicho encarecimiento, mediante un pago de $100.000 mensuales.

Consiste en un beneficio que se entregará durante un período de seis meses, para quienes cumplan con las exigencias establecidas en la ley y por las autoridades.

¿Cómo postular al bono para transportistas?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) indica que las personas que deseen obtenerlo tendrán que solicitarlo a través del portal en línea (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica.

Requisitos para obtener el bono para transportistas

El beneficio se entregará a los conductores que cumplan con los siguientes requerimientos:

Ser propietario, mero tenedor o conductor designado de un taxi, taxi colectivo, transporte escolar o transporte de pasajeros Arica-Tacna.

Estar inscrito al 24 de marzo de 2026 en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Deben permanecer inscritos a la fecha del pago.

Cabe mencionar que el monto máximo es de $100.000 mensuales, sin importar si el beneficiario es dueño o conduce más de una unidad.

¿Cómo se paga el bono para transportistas?

El monto se entregará desde abril hasta septiembre vía depósito automático a la CuentaRUT de BancoEstado, la cual debe estar activa y con sus datos actualizados previo al momento del pago.

¿Para qué es el bono para transportistas?

Los fondos transferidos mediante este beneficio deben ser utilizados solo para la compra del combustible que requiere el vehículo, por lo que no es de libre disposición para las necesidades personales del trabajador.

La medida busca ser una ayuda directa frente al constante encarecimiento de la bencina y el petróleo en el país, aliviando el presupuesto de los conductores.

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