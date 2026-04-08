Tras fuerte alza del IPC: Esto subirán los créditos y cuentas que se pagan en UF

08 abr. 2026 - 09:20 hrs.

¿Qué pasó?

El reciente aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile vuelve a poner presión sobre el costo de vida y, en particular, sobre los compromisos financieros que están expresados en Unidad de Fomento (UF). Este indicador, que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios, es clave para entender cómo evolucionan distintos cobros en la economía. Así, cuando la inflación sube, también lo hace la UF, impactando directamente en pagos como dividendos hipotecarios, arriendos y créditos.

En marzo de 2026, el IPC registró un alza impulsada principalmente por factores como el aumento en el precio de los combustibles, lo que genera un efecto en cadena en distintos sectores de la economía. Este tipo de variaciones no solo afecta el bolsillo en el día a día, sino que también se refleja en instrumentos reajustables como la UF, cuyo valor se actualiza precisamente en función de la inflación. De esta forma, el encarecimiento de bienes básicos termina trasladándose a compromisos financieros mensuales.

¿Cuánto subirán los créditos?

En la práctica, esto significa que quienes tienen deudas en UF verán un incremento automático en sus pagos. Por ejemplo, entre abril y mayo la UF pasará de $39.841 a $40.240, lo que implica un alza de $398. Aunque puede parecer una variación menor, su efecto acumulado en montos más altos se vuelve significativo, especialmente en créditos de largo plazo como los hipotecarios.

Para entender mejor este impacto, se pueden observar ejemplos concretos de cómo suben los cobros en UF en solo un mes:

5 UF

Aumenta: 5 × 398 = $1.990

Nuevo valor aprox: $201.200

10 UF

Aumenta: 10 × 398 = $3.980

Nuevo valor aprox: $402.400

15 UF

Aumenta: 15 × 398 = $5.970

Nuevo valor aprox: $603.600

20 UF

Aumenta: 20 × 398 = $7.960

Nuevo valor aprox: $804.800

25 UF

Aumenta: 25 × 398 = $9.950

Nuevo valor aprox: $1.006.000

30 UF

Aumenta: 30 × 398 = $11.940

Nuevo valor aprox: $1.207.200

Este ajuste refleja cómo la inflación impacta de manera directa en los compromisos financieros mensuales. En el caso de un dividendo de 20 UF, por ejemplo, el aumento es cercano a los $8 mil en solo un mes, lo que puede acumularse en el tiempo si las presiones inflacionarias continúan.

¿Cómo funciona la UF?

El mecanismo detrás de este fenómeno es simple: la UF se reajusta diariamente según la variación del IPC, lo que permite mantener el valor real del dinero en el tiempo. Esto es útil para instituciones financieras, pero implica que los usuarios asumen el impacto de la inflación en sus pagos. En otras palabras, cuando suben los precios, también suben las deudas en UF.

Además, este efecto no solo se limita a los créditos hipotecarios. También impacta en arriendos, planes de salud, colegiaturas y otros servicios que están indexados a la UF. Por lo tanto, el alza del IPC tiene un alcance mucho más amplio de lo que muchas veces se percibe inicialmente.

En este escenario, especialistas recomiendan que las personas consideren este tipo de variaciones al momento de planificar sus finanzas. Si bien la inflación en Chile se ha mantenido en niveles relativamente controlados en los últimos meses, con registros cercanos al 2,4% anual, cualquier repunte puede tener efectos inmediatos en los gastos mensuales.

Así, el alza del IPC no solo se refleja en el precio de los productos en el supermercado o en el costo del transporte, sino también en compromisos financieros que muchas veces pasan desapercibidos. La UF actúa como un termómetro de la inflación, y su aumento es una señal clara de que los costos, tanto visibles como invisibles, siguen ajustándose en la economía chilena.

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