Siguen las alzas: Panaderos advierten que el precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de combustibles

31 mar. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Dirigentes de la industria panadera advirtieron esta semana que el precio del pan podría sufrir modificaciones durante las próximas semanas: anticiparon que el kilo podría subir hasta un 10%.

Lo anterior se debe principalmente al alza del precio de los combustibles durante la semana pasada, el cual , según explicaron los dirigentes, afecta a una gran parte de la cadena de producción.

El alza del pan

El impacto de la posible alza del pan se podría ver reflejado durante el mes de abril y sería significativo para la economía: es el quinto producto que más pesa en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el primero de todos los alimentos.

"El alza será sí o sí. Ahora, la magnitud de cuánto del incremento del crudo se transmite al gas, que es el insumo clave, es la variable a determinar", aseguró el economista de Euroamerica Felipe Alarcón, para La Tercera.

Por otro lado, el presidente de Indupan, Juan Mendiburu, fue quien estimó que el aumento del precio del kilo de pan podría ser de un 10%: "Sin considerar la potencial alza de materias primas, el alza final por kilo de pan podría situarse entre un 5% y un 10%".

Marcelo Alonso, presidente de ChilePan, transparentó que una gran parte de la cadena de producción podría verse afectada con el alza de los combustibles, desde que se está horneando hasta que se distribuye en los locales.

"El petróleo o el gas son fundamentales (para los hornos), porque no podemos usar leña en Santiago. Después está la cadena de distribución: nuestros principales distribuidores de pan son los almacenes pequeños, que son los que son abastecidos por las panaderías, y el pan se tiene que entregar en vehículos motorizados que son a petróleo, bencina", explicó.